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Dünya Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler
Dünya

Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler

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Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler

Sözde demokrasi ve insan hakları havariliğine soyunan ABD, ülkedeki masum ve mağdur düzensiz göçmenleri sindirmek için alçakça bir yönteme başvuruyor; ICE ekiplerine "elektrik şoku veren eldivenler" dağıtmak için 20 milyon dolarlık gözü dönmüş bir bütçe ayrıldı!

Özgürlükler ülkesi masalıyla dünyayı kandıran ABD, konu mazlum ve mağdur göçmenler olunca zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE), düzensiz göçmen operasyonlarında kullanılmak üzere zalimce bir ekipman hamlesine hazırlandığı ortaya çıktı. Göçmenlerin üzerine korku salmak amacıyla elektrik şoku veren eldiven tedarik etmeyi planlayan Washington yönetimi, insanlık dışı bu proje için gözünü kırpmadan 10 ila 20 milyon dolar harcayacak.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE ekiplerinin yeni ekipmanına ilişkin planı açıkladı.

ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldivenler kullanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, dairenin bu ekipman için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Mart 2027'den itibaren elektrik şoku veren eldivenlerin ekiplere dağıtılabileceği ifade edildi.

ICE ekiplerinin düzensiz göçmenlere ilişkin operasyonlarını yürütürken Düşük Çıkışlı Voltaj Yayıcı (G.L.O.V.E.) eldivenleri kullanması bekleniyor.

ABD'de hapishane çalışanları, mahkumlar arasında gerilimin arttığı durumlarda bu eldivenleri kullanmaya başladı.

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Yorumlar

Zulüm ile abad olunmaz.

Vahşi Batı'nın ilk vahşeti değil bu! Sömürdükleri ülkelerin, milletlerin yer altı, yer üstü varlıklarını gasp ediyor, insanlara korkunç mıamelelerde bulunuyorlar! Kazan-kazandan nefret ediyor,hep bana hep bana diyorlar, ama nereye kadar! Sonlarını kendileri hazırlıyorlar.

Mesut Sarp

Amerika'yı çok yönüyle eleştirmeme rağmen göçmen politikasına set çekmelerini anlayışla karşılıyorum çünkü insanlar göçüp ülke sorunlarını çözmek yerine ülkelerine çeki düzen vermek için çalışmalıdırlar. Biz dahil her ülke yol geçen hanı değildir.
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