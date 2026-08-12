Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler

Özgürlükler ülkesi masalıyla dünyayı kandıran ABD, konu mazlum ve mağdur göçmenler olunca zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE), düzensiz göçmen operasyonlarında kullanılmak üzere zalimce bir ekipman hamlesine hazırlandığı ortaya çıktı. Göçmenlerin üzerine korku salmak amacıyla elektrik şoku veren eldiven tedarik etmeyi planlayan Washington yönetimi, insanlık dışı bu proje için gözünü kırpmadan 10 ila 20 milyon dolar harcayacak.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE ekiplerinin yeni ekipmanına ilişkin planı açıkladı.

ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldivenler kullanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, dairenin bu ekipman için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, Mart 2027'den itibaren elektrik şoku veren eldivenlerin ekiplere dağıtılabileceği ifade edildi.

ICE ekiplerinin düzensiz göçmenlere ilişkin operasyonlarını yürütürken Düşük Çıkışlı Voltaj Yayıcı (G.L.O.V.E.) eldivenleri kullanması bekleniyor.

ABD'de hapishane çalışanları, mahkumlar arasında gerilimin arttığı durumlarda bu eldivenleri kullanmaya başladı.