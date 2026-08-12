  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia! Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü! Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi Irak'ta Saddam Hüseyin devrinden sonra bir ilk: Silahlı çetelerin kökü kazınacak Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu! Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım
Seyahat Tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu yaptı THY rekorlara doymuyor
Seyahat

Tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu yaptı THY rekorlara doymuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu yaptı THY rekorlara doymuyor

Juventus kafilesini Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine taşıyan THY'ye ait Boeing 777-300ER tipi uçak, yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi 16 saat 27 dakikada katetti. Söz konusu operasyon, uçuş süresi ve katedilen mesafe açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Türk Hava Yollarının (THY), İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu, şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten edinilen bilgiye göre, Juventus kafilesini Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine taşıyan TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi aktarmasız katetti.

Perth'ten havalanan uçak, yaklaşık 16 saat 27 dakikalık uçuşun ardından Torino'ya ulaştı.

Söz konusu operasyon, uçuş süresi ve katedilen mesafe açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Juventus, Perth'te Inter ile oynanan "Derby d'Italia" karşılaşmasının ardından Avustralya programını sürdürmüş, dönüş yolculuğu için THY'den özel charter hizmeti almıştı.

Operasyonda kullanılan TC-LJE kuyruk tescilli uçak, Juventus kafilesini almak üzere daha önce İstanbul'dan Perth'e TK3700 sefer sayısıyla yaklaşık 14 saat 30 dakikalık pozisyon uçuşu gerçekleştirmişti.

Pilot eğitiminin altyapısı güçlendiriliyor! THY, Kanadalı şirketle simülatör için anlaştı
Pilot eğitiminin altyapısı güçlendiriliyor! THY, Kanadalı şirketle simülatör için anlaştı

Ekonomi

Pilot eğitiminin altyapısı güçlendiriliyor! THY, Kanadalı şirketle simülatör için anlaştı

THY’den tatilcilere dev kampanya
THY’den tatilcilere dev kampanya

Ekonomi

THY’den tatilcilere dev kampanya

THY ağustos ayına rekor kırarak başladı
THY ağustos ayına rekor kırarak başladı

Seyahat

THY ağustos ayına rekor kırarak başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme ..
Saç kıran neden olur? Çoğu kişinin yaşadığı hastalığa karşı çözüm
Kadın - Aile

Saç kıran neden olur? Çoğu kişinin yaşadığı hastalığa karşı çözüm

Saç Kıran Neden Olur? Saçkıran, saçlı derinin bazı bölümlerinde saç kayıplarına neden olan bir hastalıktır. Genellikle baş derisinde görülse..
30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu
Gündem

30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu

8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’taki ara bölgede göndere çekili Türk Bayrağı’nı indirmek isteyen Solomos Solomou adlı Rum hain, bayrak direği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23