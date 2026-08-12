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Gündem Çakmakla Türk bayrağını yakmaya kalktı! Polis ve jandarma o alçağın peşinde
Gündem

Çakmakla Türk bayrağını yakmaya kalktı! Polis ve jandarma o alçağın peşinde

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Çakmakla Türk bayrağını yakmaya kalktı! Polis ve jandarma o alçağın peşinde

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir kadın, sabah erken saatlerde sokakta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek bir dükkanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla ateşleyip yakmak istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ve jandarma ekiplerince eşkali belirlenen 30 yaşlarındaki kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Menfur olay sabah saat 04.45 sıralarında Menteşe merkezde bulunan Kurşunlu Camii yakınlarındaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında ortalıkta kimsenin olmadığı bir vakitte kaldırımda yürümekte olan kadın, bir iş yerinin önünde duvara asılı olan Türk bayrağına çantasından çıkardığı çakmakla yakmak istedi.

Olayın fark edilmesi ile birlikte duruma el koyan güvenlik güçleri güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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Yorumlar

Vatanın ekmeğini yiyip, vatana düşman hâinler ne çok! Kimi ormanı yakar, kimi bayrağı!!!

*"Mıgırdıç’ı sever de Osman’ı sevmez zındık, /İti-domuzu sever, insanı sevmez zındık. / İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye; / Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık!"* {Abdurrahim Karakoç}
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