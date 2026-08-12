CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu’nda yüksek bir oy oranıyla kabul edildi.

Oylamaya katılan milletvekillerinden 467’si “evet”, 87’si “hayır”, 7’si ise çekimser oy kullandı. 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasanın kabul edilmesinin ardından bu kez hangi partinin nasıl oy kullandığı ve parti yönetimlerinin milletvekilleri üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı.

Yeni Parti’de 35 “evet”, 54 “hayır”

Oylamada en dikkat çeken tablolardan biri Yeni Parti’de ortaya çıktı.

Aktarılan verilere göre Yeni Parti milletvekillerinden 35’i çerçeve yasaya “evet” derken, 54 milletvekili “hayır” oyu kullandı. İki milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Ortaya çıkan dağılım, parti içerisindeki görüş ayrılığını gözler önüne sererken Özgür Özel’in açıklamalarına rağmen milletvekillerinin önemli bölümünün aksi yönde oy kullanması dikkat çekti.

Veli Ağbaba’dan sürpriz oy

Oylamanın dikkat çeken isimlerinden biri de Veli Ağbaba oldu.

Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen Ağbaba’nın çerçeve yasaya “hayır” oyu vermesi, parti içerisindeki ayrışmaya ilişkin tartışmaları daha da büyüttü.

“Ekremci” olarak nitelendirilen Mahmut Tanal’ın da ret oyu kullanan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Bu sonuçların ardından Yeni Parti içerisinde “Ekremciler” ve “Özgürcüler” şeklinde yeni bir siyasi ayrışmanın belirginleştiği yorumları yapılmaya başlandı.

Dilek İmamoğlu’nun paylaşımı dikkat çekti

Oylama öncesinde Dilek Kaya İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündeme geldi.

İmamoğlu’nun X platformunda “#YüzümüzüMilleteDönelim” etiketiyle yaptığı paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı Özgür Özel’i hedef alan yorumlarda bulundu.

Paylaşımın kritik Meclis oylamasının hemen öncesinde gelmesi siyasi kulislerde dikkat çekerken, Yeni Parti içerisindeki görüş ayrılıklarıyla birlikte değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması da CHP’de birliği sağlayamadı

CHP tarafındaki tablo da tartışma konusu oldu.

Aktarılan rakamlara göre CHP milletvekillerinden 29’u “evet”, 2’si “hayır” oyu kullandı. 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylamadan bir gün önce partisinin yasaya destek vereceğini açıklamasına rağmen bütün milletvekillerinin aynı yönde hareket etmemesi dikkat çekti.

Böylece hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde milletvekillerini tek bir tutum etrafında toplama konusunda soru işaretleri oluştu.

Rekor destek, iki partide ayrışmayı ortaya çıkardı

Çerçeve yasanın 467 milletvekilinin desteğiyle TBMM’den geçmesi geniş bir Meclis çoğunluğunun aynı yönde buluşmasını sağlarken, CHP ile Yeni Parti’de tam tersi bir tablo ortaya çıktı.

Milletvekillerinin genel başkanların açıklamalarından farklı yönlerde oy kullanması, parti içi karar mekanizmaları ve siyasi liderlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki aşamalarında bu ayrışmanın CHP ve Yeni Parti içerisindeki siyasi dengelere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

“Herkes ayrı telden çaldı”

Ortaya çıkan tablo, iki partinin de çerçeve yasa konusunda ortak bir siyasi çizgi oluşturamadığı yorumlarına neden oldu.

TBMM’de geniş çoğunluğun desteğini alan düzenleme, CHP ve Yeni Parti açısından ise parti içindeki farklı kanatların ve görüş ayrılıklarının daha görünür hale geldiği kritik bir oylamaya dönüştü.