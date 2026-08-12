Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede

Milli iradenin Meclis’te 467 gibi rekor bir oyla tescillediği "Çerçeve Yasa" karşısında ne yapacağını şaşıran, bir yandan CHP zihniyetinin devamı olan diğer yandan Yeni Parti tabelasıyla piyasaya çıkan kumpas siyasetçileri bir kez daha duvara tostladı. Zamanında merhum Deniz Baykal’ın arkasından türlü oyunlar çevirip kaset kumpaslarıyla partiyi ele geçiren, öz kızı Aslı Baykal’ı dahi baba ocağı CHP’de barındırmayan kirli odakların Meclis’teki son tiyatrosunu Aslı Baykal ifşa etti. Yeni Parti’nin iki eş genel başkanından birinin "evet" diğerinin "hayır" demesini sert bir dille eleştiren Baykal, bu ucuza kaçan Amerikan filmi senaryosunu paçavraya çevirdi.

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’den kopanların kurduğu Yeni Parti’nin, TBMM’de 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen “Çerçeve Yasa”ya yönelik ikircikli tutumuna “İyi polis-kötü polis” göndermesinde bulundu.

Aslı Baykal X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; “İyi polis–kötü polis meselesini hepimiz Amerikan dedektif filmleriyle öğrendik. Şimdi bize uygulamalı olarak siyasette gösteriyorlar. Ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkan bir partinin iki eş genel başkanından biri önemli bir yasa teklifine “evet”, diğeri “hayır” diyor. Parti olarak bir fikirleri olmadığını da ilan ediyorlar.

Siyasi korkaklığın bundan daha açık bir tanımı zor bulunurken, bazıları da çıkıp “hayır” diyeni yiğit ilan ediyor, “hayır” diyenlerin listeleri yayımlanıyor. Her fikirden vatandaşı yanlarında tutmayı hâlâ başaramadılarsa, başarsınlar diye. Altta yatan asıl amaç ise çok açık: Senin fikrin neyse o. Bizi fazla yorma, doğrudan iktidara getir. İyi polis–kötü polis bir oyundur. Siyaset ise oyun kaldırmayacak kadar ciddi bir iştir” ifadelerine yer verdi.