Enes Ünal’ın yeni adresi belli oldu! Eski takımına dönüyor
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İngiliz ekibi Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal eski takımına geri dönüyor.
Bournemouth'ta forma giyen Enes Ünal'ın, La Liga ekiplerinden Getafe ile anlaştığı iddia edildi.
BBC'nin haberine göre; La Liga ekibinin oyuncu için bonservis ödemeyip sadece 1,5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay vereceği aktarılırken tecrübeli santraforun İspanya'ya sağlık kontrolüne gideceği öğrenildi.
Getafe'de 109 maçta 44 gol atan tecrübeli forvet, İspanyol ekibinde ikinci baharını yaşayacak.
Son 3 sezonu Bournemouth'ta sakatlıklarla geçiren milli oyuncu sadece 5 gol atabildi.