Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü!

Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın TBMM'deki oylaması, partideki derin Özel-İmamoğlu çekişmesini gözler önüne serdi. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 'biat' çıkışı işe yaramazken, kulislerde Dilek İmamoğlu'nun 'hayır' paylaşımı etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yeni bir aşamaya geçti.

Ancak muhalefet toplumun taleplerinin gerisinde kaldı.

Yeni Parti'de Özel'in 'evet' diyeceğini açıklamasına rağmen kendisine en yakın isimler bile hayır oyu kullandı. CHP'de de tablo farklı değildi.

OYLAMADA SINIFTA KALDILAR

Türkiye, kendi problemlerini kendine özgü bir modelle çözme iradesini ortaya koyarken Yeni Parti, İyi Parti ve kısmen de olsa CHP iyi bir sınav veremedi. Ana muhalefet konumundaki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi dahil parti yöneticilerinin "evet" oyu kullanacaklarını ancak milletvekillerinin ise seçildikleri illerin taleplerine göre pozisyon alacağını söyledi. 91 vekilden ancak 35'i 'evet' dedi, 54 vekil hayır oyu kullandı. 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

EN YAKINDAKİLER BİLE...

54 milletvekilinin içinde Özgür Özel'e çok yakın isimler de yer aldı. Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu gibi isimler Genel Başkanı dinlemeyen isimler arasındaydı. Bu hayırcıların içinde Özgür Özel'i adeta ofsayta düşüren isimler ise kendisi gibi Manisa'dan seçilenler oldu. Özgür Özel'in 'evet' dediği yerde, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başevirgen 'hayır' dedi.

İMAMOĞLU VESAYETİ!

Türkiye'nin en temel sorununda tavır alamayan, toplumsal beklentinin gerisinde kalan Yeni Parti iyi bir sınav veremedi. Öğrencilerin tabiriyle sınavdan çaktı. Kulislerde konuşulanlara göre bu duruma Yeni Parti'deki vesayet, çok başlılık etkili oldu. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu tarafının komisyonda "demokratikleşme" adı altında bir takım tavizler koparmaya çalıştığı ancak bunu elde edemeyince toptan karşı çıktığı bile konuşuldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun oylama öncesi sosyal medyada yaptığı 'hayır' paylaşımının da çok etkili olduğu ileri sürüldü.

CHP SAVUNMA ALACAK

İyi Parti, başından beri sürece destek vermiyor. Komisyona üye de vermedi. Böylece Türkiye'nin en önemli sorununun çözümünün önüne engel olanlar arasında yer aldı. CHP'de ise işler biraz daha karışık. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "evet" oyu vereceklerini açıklamasına rağmen, CHP'nin 44 milletvekilinden İlhan Kesici ile Jale Nur Süllü hayır oyu verdi. 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Bu 14 ismin aslında 'hayır' cephesinde olduğu ancak Kılıçdaroğlu ile ters düşmemek için oylamaya katılmadığı iddia edildi. Konuştuğum CHP'li kaynaklar, "Hayır oyu veren ve oylamaya katılmayan milletvekillerimizin bu tavırlarının nedenini kendilerine soracağız" dedi. Savunmaları alınacak bir anlamda.

OYLAMADA PARTİLERİN DAĞILIMI NETLEŞTİ

Türkiye'nin kendi problemlerini kendine özgü bir modelle çözme iradesini ortaya koyduğu oylamada, partilerin Meclis'teki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: 268 kabul, 0 ret, 0 çekimser

DEM Parti: 55 kabul, 0 ret, 0 çekimser

MHP: 44 kabul, 0 ret, 0 çekimser

Yeni Parti: 35 kabul, 54 ret, 0 çekimser

CHP: 29 kabul, 2 ret, 0 çekimser

İYİ Parti: 0 kabul, 29 ret, 0 çekimser

Yeni Yol Partisi: 16 kabul, 0 ret, 3 çekimser

Bağımsızlar: 7 kabul, 1 ret, 0 çekimser

HÜDA PAR: 4 kabul, 0 ret, 0 çekimser

Yeniden Refah Partisi (YRP): 0 kabul, 0 ret, 4 çekimser

TİP: 3 kabul, 0 ret, 0 çekimser

DBP: 2 kabul, 0 ret, 0 çekimser

EMEP: 2 kabul, 0 ret, 0 çekimser

DSP: 1 kabul, 0 ret, 0 çekimser

Saadet Partisi: 1 kabul, 0 ret, 0 çekimser

Demokrat Parti: 0 kabul, 1 ret, 0 çekimser