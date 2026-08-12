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Dünya Zimbabve’de feribot faciası: 15 ölü, 27 kayıp
Dünya

Zimbabve’de feribot faciası: 15 ölü, 27 kayıp

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Zimbabve'deki Kariba Gölü'nde kalabalık bir feribotun alabora olması sonucu en az 15 kişi can verdi, 27 kişi kayboldu.

Zimbabve'de Kariba kasabası ile adalar ve balıkçı barınakları arasında ulaşım sağlayan bir feribot, Kariba Gölü'nde alabora oldu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Zimbabve Sivil Koruma Birimi'nden (CPU) yapılan açıklamada, feribotta 90 kişilik kapasiteye rağmen 114 yetişkin yolcu, çocuklar ve 5 mürettebat olduğu ifade edildi. Şu ana kadar 77 yolcunun kurtarıldığı, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 27 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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