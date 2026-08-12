Dünyayı şok eden görüntüler: İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor!

Filipinler’de gökyüzünden yağan yağmurun ardından bu kez sokaklardan çöp yağdı; Manila’da sel sularının taşıdığı atıklar kentin bazı bölgelerini adeta dev bir çöplüğe çevirdi. Filipinler'de tayfunun neden olduğu şiddetli sellerde en az 15 kişi hayatını kaybederken birçok şehir ve kasaba ise adeta çöplerle doldu.