Almanya'da casusluk yasasında devrim! Alman istihbaratına operasyonel yetki fermanı çıktı!

Almanya'da hükümet, istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletme kararı aldı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun "istihbarat servisi yasasının" reformuna ilişkin yasa tasarısını kabul ettiğini belirtti.

Sebastian Hille, tasarıdaki ana amacın, Almanya'daki insanlar ve onların özgürlüğü için daha yüksek güvenlik düzeyi sağlamak olduğunu aktardı.

Hille,"Ulusal egemenliğin korunması amacıyla istihbarat teşkilatlarının operasyonel yetenekleri güçlendirilecek. Bunun bir amacı da istihbarat teşkilatlarımızın yetki ve becerilerini Avrupalı ortak teşkilatlarımızın performans düzeyine uyumlu hale getirmektir." dedi.

Tasarıda, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisine (BND), belirli ve yasal olarak sınırlandırılmış durumlarda ilk kez operasyonel müdahale hakkı verilmesi öngörülüyor.

Reform kapsamında özellikle BND'nin siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı daha etkin hareket edebilmesi hedefleniyor.

İstihbarat Servislerinin Koordinasyonundan Sorumlu Olan Devlet Bakanı Nina Warken de Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın güvenlik alanında dost ülkelerin istihbarat servislerinden sürekli destek bekleyemeyeceğini belirterek, Alman istihbarat teşkilatlarının "diğer Avrupalı ortakların gerisinde kalmaması" gerektiğini söyledi.

Warken, reformla birlikte istihbarat servislerinin elde ettiği bazı verilerin daha uzun süre saklanabilmesini de olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

- "İstihbarat servislerimizi gerçek istihbarat servisleri haline getiriyoruz"

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "İstihbarat servislerimizi gerçek istihbarat servisleri haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, Rusya kaynaklı olduğu belirtilen casusluk, sabotaj ve saldırılar başta olmak üzere hibrit tehditlerin arttığına dikkati çekti.

Dobrindt, yakalama ve gözaltına alma görevinin polisin sorumluluğunda kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Almanya'da istihbarat servisleri geleneksel olarak bilgi topluyor, analiz ediyor ve ilgili güvenlik makamlarına aktarıyor; tutuklama ve doğrudan polis operasyonları ise polisin görev alanında kalıyor.

Reformla, bağımsız bir denetim organının da operasyonel müdahaleleri önceden onaylaması gerekecek.

Yasa tasarısının Federal Meclis tarafından kabul edilmesi halinde, istihbarat servisleri elektronik bir cihaza erişerek burada depolanan verilere ulaşılabilecek.

Şifreli iletişimin izlenmesine imkan sağlayan ve "kaynak telekomünikasyon denetimi" olarak bilinen yöntemin kapsamının da genişletilmesi planlanıyor.

- Görev ayrımı tartışması

Reforma yönelik eleştirilerin başında ise istihbarat servisleri ile polis arasındaki görev ve yetki ayrımının zayıflayabileceği endişesi geliyor.

Alman medyasına konuşan uzmanlar, istihbarat kuruluşlarının operasyonel müdahale yetkilerinin genişletilmesinin, Almanya'da güvenlik kurumları arasında uzun süredir uygulanan görev dağılımını aşındırabileceğini savunuyor.