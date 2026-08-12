Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi

Benzin ve motorin fiyatlarında uygulanması beklenen yüksek oranlı artıştan son anda vazgeçildi.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluşmuştu. Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlerde, 12 Ağustos itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,50 TL, motorine ise yaklaşık 5,14 TL artışın pompaya yansımasının beklendiği belirtilmişti.

Ancak beklenen zamlar gece yarısı fiyatlara uygulanmadı.

Motorine 5 lirayı aşan zam bekleniyordu

İptal edilen artışta en dikkat çekici rakam motorin grubundaydı.

Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre motorinde litre başına 5,13-5,14 TL, benzinde ise 1,50 TL fiyat artışı bekleniyordu. Zamların gerçekleşmesi halinde özellikle motorin fiyatlarında tek gecede dikkat çekici bir sıçrama yaşanacaktı.

Son kararla birlikte bu artışların hiçbiri 12 Ağustos gecesi pompaya yansımadı.

Benzine bir gün önce zam gelmişti

Çifte zam beklentisi, benzinde fiyatların zaten yükseldiği bir dönemde gündeme gelmişti.

Aktarılan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 11 Ağustos'ta 1,56 TL'lik artış yansımıştı. Bunun hemen ardından 12 Ağustos'ta benzine 1,50 TL daha, motorine ise 5,13 TL zam yapılacağı beklentisi oluşmuştu. İkinci artışın uygulanmamasıyla benzin fiyatlarında üst üste iki günlük zam senaryosu da gerçekleşmedi.

Gözler şimdi ÖTV kararında

Zamların iptal edilmesinin ardından akaryakıt piyasasında yeni bir başlık gündeme geldi.

Bazı sektör kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tarafında yeni bir karar beklendiği belirtiliyor. Ancak olası düzenlemenin kapsamı ve pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı konusunda henüz kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin önümüzdeki günlerde hem uluslararası petrol fiyatlarını hem döviz kurunu hem de vergi tarafında atılabilecek adımları yakından takip etmesi bekleniyor.

Motorindeki karar birçok sektörü yakından ilgilendiriyor

Motorinde 5 lirayı aşması beklenen artışın uygulanmaması yalnızca bireysel araç sahiplerini ilgilendirmiyor.

Dizel yakıtın yoğun kullanıldığı nakliye, lojistik, toplu taşıma ve tarım gibi alanlarda akaryakıt maliyetleri işletmelerin giderlerinde önemli yer tutuyor. Dolayısıyla motorindeki yüksek oranlı bir artışın gerçekleşmemesi bu sektörlerdeki maliyet baskısı açısından da önem taşıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ne kadar?

12 Ağustos sabahı yayımlanan fiyat listelerine göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi yaklaşık 69,92 TL, motorin 80,07 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da benzin 70,89 TL, motorin 81,19 TL; İzmir'de ise benzin 71,17 TL, motorin 81,46 TL seviyesinde. Fiyatlar istasyon ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Böylece araç sahiplerinin endişeyle beklediği benzinde 1,50 TL ve motorinde 5,13-5,14 TL'lik çifte zam şimdilik pompaya yansımadan rafa kalkmış oldu.