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Gündem Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!
Gündem

Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:26:00 -
Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak olan 500 TL'lik yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce de yatırılabilmesine olanak tanıdı.

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

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