Okan Buruk çok istiyor ama... Aslan'ın Camavinga işi karıştı: Kiralama teklifi
Juventus, Real Madrid'in yıldız orta sahası Eduardo Camavinga'yı kiralamak için teklif sundu. Oyuncuyla Galatasaray da ilgileniyor. Gözler Fransız futbolcuya döndü...
Galatasaray kesin olarak kadrosuna bir merkez orta saha oyuncusu katacak. Listedeki en ilgi çekici isimse; Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga... 23 yaşındaki futbolcuyla şu ekipler de ilgileniyor:
Juventus Borussia Dortmund Tottenham Liverpool İlk resmi hamle ise Juventus'tan geldi.
İtalyan ekibinin, Fransız yıldız için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Real Madrid cephesi ise bu öneriye sıcak bakmadı. Madrid, onu bonservisiyle birlikte göndermeyi düşünüyor. Talep ettikleri rakam ise en az 50 milyon euro... Eduardo Camavinga, 2021 yazında Rennes Kulübü'nden alınmıştı.
Real Madrid toplamda 31 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 1.82 boyundaki futbolcu, oynama sürelerinden rahatsız... Bu sebeple de seçeneklerini değerlendiriyor. Galatasaray'ın kısa süre içinde Real Madrid'le temasa geçmeyi düşünüyor. Eğer Madrid, 50 milyon euroluk beklentisinde indirime giderse, resmi imzalar atılabilir. Aksi halde iş çok zor...
