Her dakika kalabalık artıyor: Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Genel Merkez'de! Şimdi arınma zamanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile göreve iade edilmesinin ardından bugün ilk kez Genel Merkez binasına giderek halkla bayramlaşacak.

Aynı saatte CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Güvenpark’ta destekçileri buluşacak. Genel merkez binasında Kılıçdaroğlu için hazırlıklar tamamlandı, güvenlik önlemleri alındı ve partililer sloganlar atarak etkinliğe katıldı.

Genel Merkez'in önü her dakika daha da kalabalıklaşırken Kılıçdaroğlu için sloganları atılıyor. .

TÜRKİYE İÇİN TEMİZ BAŞLANGIÇ

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

Partililer Kılıçdaroğlu'nun posterini taşıyor.

HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU

Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

ÖZKAN YALIM'LI GÖNDERME

Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız" yazılı pankartı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde saat 14.00'te partililere hitap edecek.