Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!
Şaibeli kurultay kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partideki temizlik çalışmasına ilk 5 vekil ile başlayacağı iddia edildi. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun temizlik listesinin başındaki ilk 5 ismin Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Murat Emir ile Gökhan Günaydın’dan oluştuğu ve bu 5 ismin en kısa zamanda partiden gönderileceği konuşuluyor.
Arınma çağrısının ardından CHP’nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partideki arınmaya bazı isimleri ihraç ederek başlatmaya hazırlanıyor.
Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik sert eleştirilerin ve Genel Merkez’de yaşanan gerilimin sorumlusu olarak gördüğü bazı isimler için disiplin mekanizmalarını devreye sokacağı ortaya çıktı.
Henüz resmi bir liste bulunmazken; kulislerde öne çıkan o isimler arasında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yer alıyor. Ancak CHP kulislerinde, bu vekillere yönelik atılacak adımların önünde parti içi dengelerin bulunduğuna dikkat çekiliyor.
ÖNCE YDK DENGESİ DEĞİŞECEK
Disiplin süreçlerinde yetkili organ olan Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) Özgür Özel'e yakın isimlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, bu durumun olası girişimlerin sonucunu doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirdiği öne sürülen hamlelerin kısa vadede hayata geçirilmesinin beklenmediğini kaydediyor.
CHP'de son dönemde Parti Meclisi toplantısının ve TBMM Grup Toplantısı'nın ertelenmesi tartışmalarının yaşandığına işaret eden kaynaklar, disiplin başlığının da benzer şekilde daha ileri bir tarihe bırakılabileceğini belirtiyor. Parti yönetimindeki yetki ve güç dengelerinin netleşmesinin ardından söz konusu konuların yeniden gündeme gelmesi beklenirken, gözler önümüzdeki günlerde yapılacak parti organı toplantılarına çevrilmiş durumda.
