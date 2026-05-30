  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram dönüşü başladı! Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk artıyor 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var Dünya nefesini tutmuş bekliyordu! Yine bir sonuç çıkmadı Avrupa'ya savaş ilanı gibi tehdit! Huzurlu uyku sona erdi Hamas tepki gösterdi! Net tutum sergilemesini istedi Boğaz’da görsel şölen! İletişim Başkanı Burhanettin Duran Rumeli Hisarı’ndaki muazzam fetih gösterisini anlattı! Boğaz'da fetih coşkusu! Üsküdar semaları havai fişeklerle aydınlandı! İstanbul Valisi Gül'den kapanış konuşması Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu! Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Gündem Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!
Gündem

Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında!

Şaibeli kurultay kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partideki temizlik çalışmasına ilk 5 vekil ile başlayacağı iddia edildi. Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun temizlik listesinin başındaki ilk 5 ismin Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Murat Emir ile Gökhan Günaydın’dan oluştuğu ve bu 5 ismin en kısa zamanda partiden gönderileceği konuşuluyor.

Arınma çağrısının ardından CHP’nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partideki arınmaya bazı isimleri ihraç ederek başlatmaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik sert eleştirilerin ve Genel Merkez’de yaşanan gerilimin sorumlusu olarak gördüğü bazı isimler için disiplin mekanizmalarını devreye sokacağı ortaya çıktı.

Henüz resmi bir liste bulunmazken; kulislerde öne çıkan o isimler arasında Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yer alıyor. Ancak CHP kulislerinde, bu vekillere yönelik atılacak adımların önünde parti içi dengelerin bulunduğuna dikkat çekiliyor.

ÖNCE YDK DENGESİ DEĞİŞECEK

Disiplin süreçlerinde yetkili organ olan Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) Özgür Özel'e yakın isimlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, bu durumun olası girişimlerin sonucunu doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirdiği öne sürülen hamlelerin kısa vadede hayata geçirilmesinin beklenmediğini kaydediyor.

CHP'de son dönemde Parti Meclisi toplantısının ve TBMM Grup Toplantısı'nın ertelenmesi tartışmalarının yaşandığına işaret eden kaynaklar, disiplin başlığının da benzer şekilde daha ileri bir tarihe bırakılabileceğini belirtiyor. Parti yönetimindeki yetki ve güç dengelerinin netleşmesinin ardından söz konusu konuların yeniden gündeme gelmesi beklenirken, gözler önümüzdeki günlerde yapılacak parti organı toplantılarına çevrilmiş durumda.

Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! "CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor" demişmiş!
Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş!

Gündem

Rüzgar Değişince Maskeler Düştü: Saymaz'dan "Ben Demiştim" İtirafı! “CHP’li belediyeler yolsuzluk yapıyor” demişmiş!

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor
CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor

Gündem

CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor

Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti!
Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti!

Gündem

Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Pirom dikkat et onlar seni göndermesini

Piroyu gonderemezler, arkasında hükumet var.

Niye getirdiler sanıyorsunuz..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu
Dünya

Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu

İran devlet televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir uçağın İran'ın Buşehr kenti yakınlarında imha edildiğini dünyaya servis etti..
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ve küresel şer odaklarının iç siyaset üzerindeki si..
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23