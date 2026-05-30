Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını!

Her yıl yüzlerce cana mal olan ve ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplatılması çalışmalarına bile karşı çıkan yayınlarla toplumun öfkesini çeken televizyon kanallarının milletin değerlerinden ve gündemden kopuk yayınları toplumun tepkisini çekmeye devam ediyor.

HaberTürk televizyonunun kurban ibadetinin en yoğun yaşandığı sabah saatlerinde köpek eğitimini ekranlarına taşınması özellikle sosyal medyada büyük tepki çekerken, milletin inancına, değerlerine ve kutsallarına karşı büyük bir saygısızlık olarak nitelendi.

BU ZİHNİYETİ KABUL ETMİYORUZ

Yayını izleyen isimlerden biri olan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Gül, haklı öfkesinde şu ifadeleri kullandı: “Bayram sabahında köpek eğitim! Kurban Bayramı sabahında Kurban kesecek kişilerin, "Kurban kesiminde dikkat edeceği hususlar" yerine HaberTürk ekranlarında “Köpek Eğitiminde Nelere Dikkat Edilmeli?” konulu programın yayınlanması, bu milletin inancına, değerlerine ve kutsallarına karşı büyük bir saygısızlıktır. Kasıtlı olarak ekranlara getirildiğini düşündüğümüz bu yayının, kurban ibadetinin en yoğun yaşandığı saatlerde, özellikle ekrana taşınması kabul edilemez bir zihniyetin göstergesidir. Milletin manevi değerlerinden bu kadar kopuk yayın anlayışını şiddetle kınıyoruz.”