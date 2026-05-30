Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali: Genel merkezdeki afişlerde dikkat çeken detay

‘Mutlak butlan’ kararıyla hak ettiği koltuğa geri oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün partililerle gerçekleştireceği bayramlaşma, yalnızca bir gelenek değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıyor. Binanın dört bir yanına Kılıçdaroğlu'nun posterlerinin asıldığı görülürken, hazırlanan çeşitli pankartlar binanın cephesini kapladı. Parti yönetimi, bayramlaşma için tüm düzenlemeleri tamamlarken, binaya asılan bu görsellerin mesajı kulislerde şimdiden "adaylık sinyali" şeklinde yankı buldu.