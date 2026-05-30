Kritik gün! CHP'de iki ayrı bayramlaşma, iki ayrı merkez! Gözler Ankara'da: Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları ve mahkeme kararlarının ardından yaşanan liderlik krizi bugün yeni bir aşamaya taşınıyor. Ankara'da aynı saatlerde düzenlenecek iki ayrı bayramlaşma programı, parti içindeki ayrışmanın ulaştığı noktayı gözler önüne serecek.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşması ve kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Genel Merkez binasında günlerdir süren hazırlıkların tamamlandığı, bina çevresinin CHP flamalarıyla donatıldığı ve etkinlik alanına sahne, ekran ile ses sistemlerinin kurulduğu öğrenildi.

Parti kulislerinde en çok konuşulan konuların başında ise Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar geliyor. Daha önce yaptığı açıklamada, "Bilmediğiniz çok şey var. Her şeyi anlatacağım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun, kurultay sürecinden parti içindeki gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.

Genel Merkez cephesinde hazırlıklar sürerken, CHP'nin mevcut yönetimine yakın isimler ise farklı bir organizasyon için çalışmalarını tamamladı. Özgür Özel'in çağrısıyla partililerin Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Böylece CHP'de aynı gün ve aynı saatte iki farklı siyasi merkez oluşmuş olacak.

Öte yandan parti genel merkezinde son günlerde dikkat çeken değişikliklerin yapıldığı da iddia edildi. Bazı odalarda düzenlemeye gidildiği, duvarlardaki görsellerin yenilendiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönüşünü simgeleyen hazırlıkların tamamlandığı öne sürüldü.

Siyasi kulislerde bugün yaşanacak buluşmalar, yalnızca bir bayramlaşma programı olarak değil, CHP'nin geleceğini şekillendirecek güç mücadelesinin yeni perdesi olarak değerlendiriliyor. Ankara'dan çıkacak görüntüler ve liderlerin vereceği mesajlar, önümüzdeki dönemin siyasi atmosferine yön verecek gelişmeler arasında gösteriliyor.