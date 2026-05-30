Canan Karatay kavurma taktiğini açıkladı! İşte kavurmanın ömrünü uzatan o müthiş lezzet...
İyi bir kavurma için yapılması gereken Canan Karatay açıkladı...

Mübarek Kurban Bayramı'nda yapılan kavurma, bildiğimiz gibi bayram sofralarının da vazgeçilmezi. Kurban Bayramı denilince akla ilk gelen yemek kavurma oluyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram da kavurma yapmak isteyenler, kavurma tarifi hakkında bilgi almak istiyor. Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla ezber bozan Canan Karatay kavurma tarifi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurban bayramında kavurma yaparken mutlaka tencereye eklenmesi gereken malzemeyi ve faydalarına işaret etti. Peki kavurma nasıl yapılır, kurban etiyle kavurma nasıl pişirilir, nasıl saklanır? İşte detaylar.

Son zamanlarda sağlıklı beslenme konusunda birçok farklı görüş ortaya atılıyor. Kimileri protein ağırlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, kimileri de karbonhidrat tüketimini azaltmanın faydalarını vurguluyor. Ancak Türkiye’de sağlıklı beslenme konusunda en çok bilinen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla kuyruk yağı tüketiminin ömrü uzattığına dikkat çekti.

Doğal ve organik kuyruk yağı, tıpkı balık yağı gibi güçlü bir Omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Bu yapısıyla kalp ve damar sağlığını destekler.

Doğru ve dengeli miktarda tüketilen doğal hayvansal yağlar, hücre bütünlüğünü koruyarak yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Karatay’dan Kritik Uyarı: “Piyasadaki işlenmiş, katkılı yağlardan uzak durun. Kavurmanıza ekleyeceğiniz kuyruk yağı tamamen doğal, temiz ve organik olmalıdır. Tabii ki her faydalı besinde olduğu gibi aşırıya kaçmamak, dengeli tüketmek esastır.”

Dana eti kuzuya göre biraz daha geç piştiği için düdüklü tencere yöntemi etin sertleşmesini önler.

Malzemeler: 1 kilogram parça et (kuşbaşı doğranmış) Arzu ettiğiniz miktarda doğranmış doğal kuyruk yağı 1-2 su bardağı su Tuz, karabiber, kekik Yapılışı: Etlerin üzerindeki kanların temizlenmesi için hafifçe sudan geçirin ve süzün. Doğranmış etleri ve küçük küçük kıyılmış kuyruk yağını düdüklü tencereye alın. Üzerine 1-2 su bardağı su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın ve 35-40 dakika boyunca pişmeye bırakın. Süre sonunda suyunu çeken ve yumuşayan etleri geniş bir tavaya aktararak kendi yağıyla hafifçe kavurun.

En Önemli Püf Noktası: Etin pişerken sertleşmemesi için tuzunu ve baharatlarını (karabiber, kekik) ocaktan indirmeye yakın, son dakikalarda ilave edin.

