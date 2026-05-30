Canan Karatay kavurma taktiğini açıkladı! İşte kavurmanın ömrünü uzatan o müthiş lezzet...

Mübarek Kurban Bayramı'nda yapılan kavurma, bildiğimiz gibi bayram sofralarının da vazgeçilmezi. Kurban Bayramı denilince akla ilk gelen yemek kavurma oluyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram da kavurma yapmak isteyenler, kavurma tarifi hakkında bilgi almak istiyor. Sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla ezber bozan Canan Karatay kavurma tarifi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurban bayramında kavurma yaparken mutlaka tencereye eklenmesi gereken malzemeyi ve faydalarına işaret etti. Peki kavurma nasıl yapılır, kurban etiyle kavurma nasıl pişirilir, nasıl saklanır? İşte detaylar.