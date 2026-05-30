CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor

Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Hep beraber mücadelemizi yapacağız. Buraya İzmir'den gelirken bir otobüsümüz kaza geçirmiş, geçmiş olsun.

Sevgili kardeşlerim, TV başında bizi dinleyen yurttaşlarım, mücadelesi dağlar kadar büyük, yürekleri denizler kadar berrak yol arkadaşlarım, CHP'nin vefakâr kahramanları, aziz vatanın asıl sahibi asil evlatları sizlere sesleniyorum. Baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bugün burada bu bina önünde sizlere bakarken sadece bir merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma bakarken adalet yürüyüşünde attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Hak hukuk adalet mücadelesinde vatanperver CHP'lileri görüyorum. Yoksulun yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yürek görüyorum. Helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır.

"38. KURULTAY BİR MİLATTI"

CHP'nin tarihsel namusunu, millet iradesinin onurunu korumak için bulunuyorum. Mesele sadece kurultay ya da genel başkan kimin olacağı meselesi değil. Mesele ahlakla mı parayla mı, millet iradesi ile mi aparatlar ile mi şekilleneceğiz meselesidir. Bugün çok açık konuşacağım. Öfke ile değil ama sert konuşacağım, gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi hedef göstermeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Bizim kitabımızda iftira, kin yok. Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasviye değil yeniden doğulur. 38. Kurultay'da bir bayrak değişimi oldu. CHP'de demokrasi esas dedik ama maalesef gördük ki durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattı. Kamuoyundaki derin kuşkular hepimize bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülke demokrasisi de sakatlanır. Delegenin iradesi şaibeli hale gelirse milletin siyasete güveni derin yara alır. Atamızın Emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. partimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kişisel ikbal hırsı ile hareket etti. Ben hesap soracağım hesap. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz o güvenli limanı inşa edecek, doğru düzgün limana gideceğiz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Boğazımdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.

Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca dürüstlükten, ahlaktan zerre ayrılmadım. Tüm dünya dinlesin, FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgüt ile, hiçbir yurtdışı odaklı yapı ile en ufak teması olmamış alnı dik, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, benim tek bağım bu aziz milletle. Tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya çalışanların çamuru kendi ellerinde kaldı.

78 yaşında ama bir derdi olan, derdini anlatmaktan vazgeçmeyen bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin nöbetidir. Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına geri oturtma yürüyüşü. Birilerinin siparişi ile atılan o sloganları duydum. 78 yıllık ömrünü bu vatana adayan kişiye hain diye atılan sloganları duydum. İhanet ile hainlik arasındaki çizgi kıldan ince kılıçtan keskindir.

FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM

Atatürk, milli kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı ve üzerinde de hain ilanı vardı. Bize hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi acizliklerinin kendi korkularının göstergesidir. Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyroum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin.

Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir. Baba ocağı vatandır. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar rüşvet iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız.

Adalet yolunda birlikte yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Halkımız ile kurduğumuz o dostluk köprüleri bu ülkenin çimentosudur. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtüsü bacılarıma selam olsun. Emekçilerimize selam olsun.