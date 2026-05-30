İzmir'de çocuk istismarı şoku! 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntüleri savcılığı harekete geçirdi

İzmir'de sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbar, çocuk istismarı şüphesiyle yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın fitilini ateşledi. İddiaya göre, 11 yaşındaki bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri ve savcılık harekete geçti.

Savcılık soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan çocuğun kimliği belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin anne Gülşen A. ile baba Yılmaz A. olduğu tespit edildi. Baba Yılmaz A.'nın başka suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, anne Gülşen A. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Çocuk için koruma süreci başlatıldı

Soruşturmanın en önemli ayağını mağdur çocuğun korunmasına yönelik çalışmalar oluşturdu. 11 yaşındaki çocuk, uzman desteği ve adli süreçlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi.

Yetkililer, çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağını ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Dijital materyaller incelemeye alındı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet birimleri, görüntülerin hangi platformlarda paylaşıldığını, kimler tarafından yayıldığını ve olayla bağlantılı başka şüphelilerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, çocuklara ait mahrem görüntülerin paylaşılmasının ağır suç teşkil ettiğini belirterek, sosyal medyada karşılaşılan benzer içeriklerin vakit kaybetmeden emniyet birimlerine veya savcılıklara bildirilmesi gerektiğini vurguluyor.