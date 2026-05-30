Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Portekizliler duyurdu: 10 milyonun üzerinde bir bonservis ile üstelik...

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan Karadeniz Fırtınası şimdi de yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde...

Trabzonspor'un, Benfica ile Lopes Cabral transferi için anlaşmaya vardığı Portekiz basını tarafından duyuruldu. Kulüplerin 10 milyon euronun üzerindeki bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı, transfer için yalnızca oyuncunun onayının beklendiği belirtildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavili ekip, gelecek sezon öncesinde dördüncü transferi geri için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Genoa ile sözleşmesi biten Ruslan Malinosvkyi ve Köln altyapısından yetişen Thierry Karadeniz'i kadrolarına kattıklarını açıklamıştı.

Doğan daha önce katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Ruslan Malinovskyi’yi bünyemize kattık. Takıma katkı sağlayacak bir isim. Thierry Karadeniz transferi de bitti, o da imzaladı." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, sağ bek bölgesini Benfica'dan güçlendirecek.

Record'da yer alan habere göre Trabzonspor, Portekiz ekibinin 23 yaşındaki sağ beki Sidny Lopes Cabral için anlaşma sağladı. Haberde iki kulübün 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle anlaştığı belirtildi. Transfer için sadece Trabzonspor'un oyuncuyla anlaşması gerektiği aktarıldı.

Cabral, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları'nın kadrosuna dahil edilmişti.

Geride kalan sezonda Benfica'da 28 maça çıkan genç sağ bek, 6 gol ve 6 asist kaydetti. Cabral kariyerinde daha önce Estrela, Viktoria Köln, Rot-Ewss Erfurt, Helsingborg ve Twente'de oynamıştı.

