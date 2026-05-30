Down Sendromlu çocuğun Erdoğan sevgisi! Fetih coşkusuna damga vuran görüntü
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları, duygusal anlara sahne oldu. Sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan Down sendromlu küçük kızın sevgi gösterisi, alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir an yaşattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlarla buluştuğu etkinlikte, fetih coşkusunun yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.
HALİÇ'TE YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ
Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, İstanbul'un fethine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuştuğu sırada sahnede çıkan Down Sendromlu küçük kız Erdoğan'a sarıldı ve yanaklarından öptü. Konuşmasına kısa bir ara vererek minik hayranıyla yakından ilgilenen Erdoğan'ın o samimi anları, alandaki binlerce vatandaş tarafından büyük alkış aldı.