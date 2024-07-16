Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Güler, yurt dışı çıkış harcının yeniden değerleme oranına göre artırılacağını da sözlerine ekledi. Yurt dışı çıkış harcının 1500 liraya çıkarılacağına yönelik haberler medyada yer almıştı.
Kapsamlı vergi reform paketinin ayrıntıları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı.
Güler reform paketi taslağında 1500 lira olacağı öne sürülen yurt dışı çıkış harcında makul bir düzenleme yapıldığını ifade etti.
Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarıldığını ifade etti.
Ekonomi
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