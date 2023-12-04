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Ekonomi Yurt dışı borçlanması için bunlar şart! Bu ay bitmeden başvurunuzu yapın
Ekonomi

Yurt dışı borçlanması için bunlar şart! Bu ay bitmeden başvurunuzu yapın

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:47:00 - 2023-12-04 22:47:55
Yurt dışı borçlanması için bunlar şart! Bu ay bitmeden başvurunuzu yapın

Yurt dışı hizmetlerde kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların neler yapması gerektiği merak konusu. Çakışmalı hizmetlerde Türkiye’deki hizmet günlerinizden bazıları iptal olabilir bu nedenle de prim günleriniz eksik kalır....İşte ayrıntılar:

En çok karışan ve problem çıkan borçlanmalar yurtdışı borçlanmalarıdır. Yanlış yapılmış bir borçlanma; düşük maaş, geç emeklilik, fazla para ödeme gibi sorunlara neden olabilir. 

Peki ne yapmalı? 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, yurtdışı borçlanması konusunda “Yurtdışı borçlanmalar, Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşması olan ve olmayan ülkelere göre ikiye ayrılıyor. Kadınlar, yurtdışındaki ikamet ve çalışma sürelerini; erkekler ise sadece çalışma sürelerini borçlanabiliyor." dedi.

Sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerdeki çalışmalarınız Türkiye başlangıcı sayılır. Örneğin Almanya’da 1990-2000 yılları arasında çalıştınız, Türkiye’ye döndünüz ve 2001’de de işe girdiniz diyelim. Siz bu borçlanmayı yaptığınız zaman Almanya’daki çalışma başlangıcınız Türkiye için de başlangıç sayılacak.

Ayrımın nedeni nedir?

Kadınlarda da ikamet ile borçlanılırken borçlandığınız süre kadar başlangıcınız geriye çekileceğinden yine 1999 öncesine gelecek ve EYT kapsamına gireceksiniz. Yurtdışı borçlanmaların çalışma ve ikamet ayrımları bu yüzden vardır.

Yurt dışında doğum yapan kadınlar

Aynı şekilde yurtdışında doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması yapabilirler. Sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan bir ülkede çalıştıysanız, örneğin Suudi Arabistan... Borçlanma yaptığınız gün sayısı kadar başlangıcınız geri çekilecektir.
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Borçlanma karşılığında 4B hizmeti satın alırsınız. 2019 yılında değişmiş bir mevzuattır. Sadece yurtdışı borçlanma için geçerlidir. 4B hizmeti olarak alınacağı için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü; fazla ödeme yaparsanız 4B şartlarına düşüp fazla prim günü ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Yanlış adımlar atmayın

Çakışmalı hizmetlerde Türkiye’deki hizmet günlerinizden bazıları iptal olabilir bu nedenle de prim günleriniz eksik kalır. Yaptığınız borçlanmayı yanlış tarihe yaparsanız kazançların oranlanması tarihlere göre değiştiğinden daha az maaş alabilirsiniz.

Bütün bu ince noktalar için borçlanma yapmadan önce mutlaka profesyonel destek almanızı öneriyorum. Bütün borçlanmalar gibi yurtdışı borçlanmalar da zamlanacağı için aralık ayı sonundan önce başvurmalısınız.

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