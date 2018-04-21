Yürekleri dağlayan olay! Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Aslan Ali Ükül, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.21 Nisan 2018 Cumartesi 17:34
Olay, öğle saatlerinde Hilvan'a bağlı Yeni Mahalle 416'ncı Sokak'ta meydana geldi. Komşularının yardımlarıyla hayatını sürdüren Aslan Ali Ükül'den haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine konteynere giden komşuları, içeri girdiklerinde Ükül'ü yerde hareketsiz halde buldu.
OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde Ükül'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Aslan Ali Ükül'ün cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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