Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı
Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, bölgede incelemeler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan kargo uçağının düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Yürek yakan görüntüler kısa sürede gündem oldu.