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Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek kabre koydu

Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa’nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Şarkışla'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:07
Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek kabre koydu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Bedirhan öpmeyi bilmezdi pek, öpmeyi öğrenmiş. Oğlum dün bayağı öptü, sarıldı. Vedalaşırken normalde ağlamazdı, umarcasına ağladı. Demek ki içine doğmuş yavrumun. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Vatanımız sağ olsun." dedi.

Karakaya, cenaze töreni alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı.

Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı." diye konuştu.

Görüşmede neler konuştuklarının sorulması üzerine Karakaya, şunları kaydetti:

"Özlediği için çıktı, oğlum da beni özlediği için çıktı. Zaten sabah çıkarken 'Hakkını helal et' demişti. 'Saçma sapan konuşma, geleceksen gel gelmeyeceksen kal evde' dedim. 'Oğlun seni özledi' dedi. Bedirhan öpmeyi bilmezdi pek, öpmeyi öğrenmiş. Oğlum dün bayağı öptü, sarıldı. Vedalaşırken normalde ağlamazdı, umarcasına ağladı, demek ki içine doğmuş yavrumun. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Vatanımız sağ olsun."

OĞLUNU ÖPEREK KABRE KOYDU

Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa’nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içerisindeki şehitliğe götürüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar ise cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa’nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defninin ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğraflar, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:07
  1. Sivas
  2. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya
  3. Şehit Nurcan Karakaya
  4. Bedirhan Mustafa
  5. bedirhan mustafa karakaya
  6. Hakkari
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