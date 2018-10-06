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Yürekleri dağladı... Son nefesinde oğluna su verdi

Çocuğunu okula götüren bir anne, önlerine çıkan arabadan inen bir adamın silahından çıkan mermilerin hedefi oldu. Ağır yaralanan anne, oğlunu sakinleştirmeye çalıştı, ona su verdi. Kısa süre sonra anne, 1 yaşındaki evladının gözleri önünde can verdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:31
Yürekleri dağladı... Son nefesinde oğluna su verdi

Antalya Muratpaşa’da yaşayan Ziynet T. (36), Ekrem Çatal’dan ayrılmak istiyordu. Önceki gece Çatal, iddiaya göre Ziynet T.’yi tehdit ederek evden çıktı. Ziynet T.’nin 7 yaşındaki oğlu M.C., “Sana kötülük yapar diye çok korkuyorum anne” dedi.

Dün sabah ana-oğul el ele okula gidiyordu. Ekrem Çatal, arabayla anne-oğlun önünü kesti, sokakta kadına kurşun yağdırdı.

Can çekişirken oğlunu düşündü

Ziynet T. yerde can çekişirken bile oğlunu düşündü. M.C.’yi sakinleştirmek için mataradan su içirdi. Sonra da son nefesini verdi.

Hayatının en büyük acısını yaşayan küçük çocuk, okul eşyalarının olduğu poşete sıkı sıkı sarılıp polis gelene kadar ağladı. Çocuğu gören herkesin yüreği yandı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:31
  1. Antalya
  2. Muratpaşa

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