Yürekleri dağladı... Son nefesinde oğluna su verdi

Antalya Muratpaşa’da yaşayan Ziynet T. (36), Ekrem Çatal’dan ayrılmak istiyordu. Önceki gece Çatal, iddiaya göre Ziynet T.’yi tehdit ederek evden çıktı. Ziynet T.’nin 7 yaşındaki oğlu M.C., “Sana kötülük yapar diye çok korkuyorum anne” dedi.

Dün sabah ana-oğul el ele okula gidiyordu. Ekrem Çatal, arabayla anne-oğlun önünü kesti, sokakta kadına kurşun yağdırdı.

Can çekişirken oğlunu düşündü

Ziynet T. yerde can çekişirken bile oğlunu düşündü. M.C.’yi sakinleştirmek için mataradan su içirdi. Sonra da son nefesini verdi.

Hayatının en büyük acısını yaşayan küçük çocuk, okul eşyalarının olduğu poşete sıkı sıkı sarılıp polis gelene kadar ağladı. Çocuğu gören herkesin yüreği yandı.