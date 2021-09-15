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Spor Yürekleri ağza getiren olay! Ronaldo kadın güvenlik görevlisini bayılttı
Spor

Yürekleri ağza getiren olay! Ronaldo kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United-Young Boys karşılaşması öncesi ısınma hareketleri yapan Ronaldo, kadın güvenlik görevlisini bayılttı. Yüreklerin ağza geldiği olayda Ronaldo, kadından özür dileyerek forma hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:55:00 -
Yürekleri ağza getiren olay! Ronaldo kadın güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde Ronaldo'nun ısınmak için çektiği şut güvenlik görevlisine geldi ve talihsiz anlar yaşandı. Bayılan kadın kısa süreli endişe yaratırken Ronaldo hemen yanına gitti. Güvenlik görevlisi kendisine gelince özür dileyen Ronaldo daha sonra ısınmaya devam etti.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 65 dakika 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Mücadelenin öncesinde ısınmaya çıkan Ronaldo'nun hedefi şaşıran şutu ise kısa süreli panik yarattı.

Ronaldo güvenlik görevlisinden özür diledi

Ronaldo'nun ısınma esnasında çektiği şut kadın güvenlik görevlisinin başına geldi. Sert şutun ardından bayılan kadın yürekleri ağza getirdi. Isınmayı yarıda bırakıp olay yerine giden Ronaldo, kadının kendine gelmesinin ardından özür diledi.

 

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