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Yerel Yürekleri ağza getiren kaza! Dinamit yüklü tır böyle devrildi
Yerel

Yürekleri ağza getiren kaza! Dinamit yüklü tır böyle devrildi

Rize'de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır devrildi. Yürekleri ağza getiren kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:51:00 -
Yürekleri ağza getiren kaza! Dinamit yüklü tır böyle devrildi

Rize’de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır yola devrilme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi’nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.’nin kullandığı pikap araçla çarpıştı.

Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı

Kameraların saniye saniye kaydettiği kazada tırın devrilme anı yürekleri de ağza getirdi. Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı.

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