Yürek ısıtan dostluk! Kardeş gibi büyüdüler, hiç ayrılmadılar

Doğdukları günden bugüne kadar bakımlarını üstlendiği köpek ve kedilerin çok iyi anlaştıklarını belirten Buldan Türlübey Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Veysel Karataş şunları söyledi: "Bahçemde beş kedi ve bir köpek besliyorum. Yaklaşık tamamı aynı günlerde dünyaya geldi."

"Hepsini ilk günlerinde kendi ellerimle besledim. Kardeş gibi büyüdüler. Hiç ayrılmıyorlar. Şimdi birlikte aynı kaptan karınlarını doyuruyorlar. Kavga ettiklerini de hiç görmedim. Karınlarını doyururken onları seyretmek benim için büyük bir keyif. Keşke biz insanlarda bu hayvanlar gibi kavgasız dövüşsüz bir dünyada kardeşçe yaşayabilsek."