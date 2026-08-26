Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bilirkişi raporunda ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği yönündeki önceki değerlendirmeye ilişkin eksikliklere işaret edilirken, kasten öldürülmüş olma ihtimalinin mevcut verilerle dışlanamayacağı belirtildi. Gelişmenin ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yaşamı ve siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı.

Arif Ahmet Denizolgun kimdir?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956’da İstanbul’da doğdu. Babası Seyyit Hüseyin Kamil Denizolgun, annesi ise Süleyman Hilmi Tunahan’ın kızı Feriha Ferhan Denizolgun’dur.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü tamamlayan Denizolgun, daha sonra New York’taki Wagner College’da Ekonomi ve İş İdaresi eğitimi aldı. Mesleki yaşamında serbest mimar ve müteahhit olarak çalıştı.

Siyasi kariyeri nasıl başladı?

Siyasete Refah Partisi’nde başlayan Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında kurulan 55. Hükümette bağımsız olarak Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlendi. Ağustos 1998 ile Ocak 1999 arasında bakanlık yapan Denizolgun, NATO Komisyon Başkanlığı ve Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden, 2007’de ise Demokrat Parti’den Antalya milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2009 yılında aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunuydu

Arif Ahmet Denizolgun, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunuydu. Kemal Kacar’ın 2000 yılındaki ölümünün ardından cemaatin liderliğini üstlendi. Denizolgun, 2016 yılında 60 yaşında hayatını kaybetti ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.