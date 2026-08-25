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Gündem CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük skandalına mahkeme tokatı! Başkan vekili seçimi iptal edildi!
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CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük skandalına mahkeme tokatı! Başkan vekili seçimi iptal edildi!

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CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük skandalına mahkeme tokatı! Başkan vekili seçimi iptal edildi!

Ruhsat yolsuzluğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilen CHP'li Sinem Dedetaş'ın koltuğunu kapmak için Üsküdar Belediye Meclisi'nde çevrilen fırıldaklar adli kayaya çarptı. 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçiminde AK Parti adayının önde olduğu turlarda oyları şüpheli şekilde geçersiz sayan ve meclisi baskı altına alarak kendi adayları Sibel Tan Çetinkaya'yı zorla koltuğa oturtan CHP zihniyetine adalet dur dedi.

Oylama sırasında yaşanan tiyatro ve şaibeli kararlar üzerine harekete geçen AK Parti grubunun başvurusu sonucu İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını verdi. Usulsüzlüklerin ve keyfi oy iptallerinin havada uçuştuğu şaibeli seçimi iptal eden mahkeme, Üsküdar'da başkan vekilliği seçiminin yeniden yapılmasına hükmetti. Şaibe ve usulsüzlükle koltuğa kurulan CHP'li yönetimin kirli oyunu böylece elinde patladı.

ÇETİNKAYA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

İlk iki turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy alırken 5 oy geçersiz sayıldı. Mecliste yaşanan tartışmaların ardından verilen aradan sonra dördüncü tura geçildi. Dördüncü turda Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı, 4 oy geçersiz kabul edildi. Böylece Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçildi.

 

Milletin iradesine kurulan kumpas patladı!

Oylama sırasında Meclis'te gerginlik yaşanırken taraflar, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiği yönünde karşılıklı suçlamalarda bulundu. AK Parti grubu, üçüncü turda kendi adaylarının önde olduğunu ancak geçersiz oylar ve verilen ara nedeniyle seçimin dördüncü tura taşındığını savundu. Oyların keyfi gerekçelerle geçersiz sayıldığını öne süren AK Parti, seçim sonrasında suç duyurusunda bulundu. Seçim işleminin ve meclis kararının iptal edilmesi ile seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesine başvuruldu.

MAHKEME SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

AK Parti'nin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesine hükmetti. Kararla birlikte 5 Ağustos'ta yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili seçildiği oylama iptal edilmiş oldu. Üsküdar Belediyesi'nde yeni bir başkan vekili seçimi yapılacak.

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Yorumlar

Ali

Bitmeyen tükenmeyen çıkar oyunları CHP'de buna dur demiyor çıkar için Türkiye yansın mantığı. CHP hiç bir zaman doğru yolu bulamaz Nerede bir karakteri bozuklar varsa başkan oluyor . Hırsızlığa Rüşvete dolandırıcık vatanhayinliği yol veren parti Türkiye ben kurdum diyor çivi çalmadı Işi gücü milleti ile kavga müslüman ı parya görme nifak tohumu saçmak. Türkiye kendine gelmesi gerekir Böyle partilere oy verip milletin sırtına yük edilmemelidir. Vekil olmuş hırsızlık peşinde soyu sopu ile ortaya çıkınca kaç Başka devlet yaşa Türk milleti öder Bu rezilikleri Daha ne kadar bu millete cektirilecek. Vekilerin dürüst olması gerekir olmuyor işte Hırsızlık rüşvet dolandıcılık geninde var.
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