Ağlama krizleri ve tepkilere karşı... Öfke nöbeti geçiren çocukla iletişim kurmanın 3 altın kuralı

3. GÜVENLİ ALAN OLUŞTURUN VE TEMAS TEKLİF EDİN Neden Önemli? Nöbet esnasında mantıklı düşünme yetisi kapandığı için fiziksel yakınlık ve güven duygusu yatıştırıcı etki yapar. Nasıl Uygulanır? Çocuğun kendine veya etrafa zarar vermeyeceği güvenli bir alana geçin. Onun boy hizasına inerek göz teması kurun ve "Sarılmak ister misin?" veya "Sakinleşene kadar yanında oturuyorum" diyerek bekleyin. Çözüm sunmak veya pazarlık yapmak için mutlaka kriz dalgasının tamamen yatışmasını bekleyin. Öfke nöbeti bittikten ve çocuk tamamen sakinleştikten sonra, olayı yargılamadan üzerine konuşmak ve duygularını kelimelere dökmesine yardımcı olmak gelecekteki krizlerin sıklığını azaltacaktır.