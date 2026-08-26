Ağlama krizleri ve tepkilere karşı... Öfke nöbeti geçiren çocukla iletişim kurmanın 3 altın kuralı
Öfke nöbeti geçiren çocukla iletişim kurmanın 3 altın kuralına dikkat edilmeli...
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Öfke nöbeti geçiren çocukla iletişim kurmanın 3 altın kuralına dikkat edilmeli...
Çocuğunuzun aniden başlayan öfke krizleri karşısında ne yapacağınızı bilemiyor ve çaresiz mi hissediyorsunuz? Ağlama krizleri ve tepkilerle baş ederken hem kendi sakinliğinizi korumanın hem de çocuğunuzla güvenli bağ kurmanın 3 altın kuralını derledik. Kriz anlarını çatışmaya dönüştürmeden yönetmenizi sağlayacak ebeveynlik rehberi işinizi kolaylaştırabilir.
Çocuklarda öfke nöbetleri, duygusal gelişim sürecinin doğal bir parçasıdır ve genellikle kendilerini ifade edemediklerinde ya da sınırlarla karşılaştıklarında ortaya çıkar. Bu anlarda ebeveyn olarak sakin kalmak ve doğru iletişimi kurmak, süreci hem çocuk hem de kendiniz için daha yönetilebilir kılar. İşte öfke nöbeti anında bağ kurmayı ve sakinleşmeyi sağlayan 3 altın kural...
1. SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN VE "AYNA" OLMAYIN Neden Önemli? Çocuklar kriz anında ebeveynlerinin duygusal durumunu kopyalar. Siz de bağırıp öfkelenirseniz, çocuğun beyin alarm sistemi durumu daha büyük bir tehdit olarak algılar ve nöbet şiddetlenir.
Nasıl Uygulanır? Önce derin bir nefes alın, ses tonunuzu alçaltın ve bedeninizi serbest bırakın. Sözlerinizden önce sakin ve güvenli duruşunuzla ona "Şu an güvendeyiz, ben buradayım ve kontrol bende" mesajı verin.
2. DUYGUSUNU ONAYLAYIN, DAVRANIŞINA SINIR KOYUN Neden Önemli? Çocuklar öfkelendiklerinde mantıklarıyla değil, tamamen duygularıyla hareket ederler. Bu sırada verilen uzun nutuklar veya öğütler işe yaramaz. Öncelik, hissedilen duyguyu kabul etmektir.
Nasıl Uygulanır? Kısa ve net cümleler kullanın: "İstediğin oyuncak alınmadığı için çok öfkelendin, seni anlıyorum. Öfkelenmen çok normal ama vurmak/bağırmak kabul edilebilir değil." Duygusunu reddetmek ("Bunda kızacak ne var!") nöbeti uzatır.
3. GÜVENLİ ALAN OLUŞTURUN VE TEMAS TEKLİF EDİN Neden Önemli? Nöbet esnasında mantıklı düşünme yetisi kapandığı için fiziksel yakınlık ve güven duygusu yatıştırıcı etki yapar. Nasıl Uygulanır? Çocuğun kendine veya etrafa zarar vermeyeceği güvenli bir alana geçin. Onun boy hizasına inerek göz teması kurun ve "Sarılmak ister misin?" veya "Sakinleşene kadar yanında oturuyorum" diyerek bekleyin. Çözüm sunmak veya pazarlık yapmak için mutlaka kriz dalgasının tamamen yatışmasını bekleyin. Öfke nöbeti bittikten ve çocuk tamamen sakinleştikten sonra, olayı yargılamadan üzerine konuşmak ve duygularını kelimelere dökmesine yardımcı olmak gelecekteki krizlerin sıklığını azaltacaktır.
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