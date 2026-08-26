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Yaşam Sinop'ta 'Ormanların Hayaleti' Böyle Görüntülendi!
Yaşam

Sinop'ta 'Ormanların Hayaleti' Böyle Görüntülendi!

Yeniakit Publisher
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Sinop'ta 'Ormanların Hayaleti' Böyle Görüntülendi!

Sinop'ta su tesisatı tamiri için araziye çıkan bir vatandaş, nesli tehlike altındaki vaşakla karşılaştı. İlk başta kedi sandığı hayvanı cep telefonuyla görüntüledi; vaşak bir süre sonra ormanlık alanda kayboldu.

Sinop'ta su tesisatı tamiri için araziye çıkan bir vatandaş, nesli tehlike altındaki vaşakla karşılaştı. İlk başta kedi sandığı hayvanı cep telefonuyla görüntüledi; vaşak bir süre sonra ormanlık alanda kayboldu.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde su tesisatı tamiri için araziye çıkan bir vatandaş, nesli tehlike altında olan ve "ormanların hayaleti" olarak bilinen bir vaşakla karşılaştı. İlk anda kedi sandığı hayvanın vaşak olduğunu anlayan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Su arızasını gidermek üzere Atankaya mevkisine giden Emrah Orhan, çalıların arasında hareket eden bir canlı fark etti. Mesafeden dolayı hayvanı ilk bakışta kedi sanan Orhan, yaklaştıkça canlının bir vaşak olduğunu anladı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Emrah Orhan, koruma altındaki türler arasında yer alan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre çevreyi izleyen vaşak, daha sonra gözden kaybolarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.

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