Yürek Çıkmazı'nda bomba gelişme!

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta’nın başrollerini paylaştığı, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisii Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 20 Aralık Salı günü yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımıyla ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 20 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının öyküsünü ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Dosyanın kapanmasıyla birlikte yaptığının yanına kar kalacağını düşünen Yılmaz’ın sevinci Cennet’in sesini duyduğu anda kâbusa dönüşür. Yıllarca susan, gördüğü şiddete sessiz kalan kadın, evlenirken kocasına verdiği sözden caymış ve Yılmaz’ın tabiriyle “ölüme yatmadan önce her yere adeta mayın döşemiştir”. Öte yandan Birsen’in itirafı Halil’in öfkesini daha da alevlendirir. Ama ipleri koparan annesinin öldüğü gün ona bıraktığı mesaj olur. Çocukluğu boyunca; sesini duyurmaya, babasının üstlerine kapattığı kapıları açtırmaya çalışan Halil bu sefer eşikte duran korkunç adamı yıkıp geçmeye kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacaktır.

“Yürek Çıkmazı” yeni bölümüyle 20 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

“Yürek Çıkmazı” 7. Bölüm Fragmanı:

1. Fragman:

https://youtu.be/I91WPEW5FAo