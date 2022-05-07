Yüreğin yetiyorsa HDP’nin kapısına git

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Terör örgütü PKK’nın zorla dağa kaçırdığı evlatlarını örgüt uzantısı HDP’nin binası önünde geri isteyen mağdur ailelerin, terör yandaşları tarafından tartaklandığı süreçte dikkatleri muhacirlere çekmeye çalışan Ümit Özdağ gibi “Soros milliyetçileri” tepki topluyor.

Diyarbakır annelerine kayıtsız

Zulümden kaçarak ülkemize sığınan muhacirleri sözde Türk milliyetçisi kılıfıyla hedef gösteren ZP Genel Başkanı Ümit Özdağ ve avanesi, bölücü PKK’nın zorla dağa kaçırdığı evlatlarını HDP binası önünde istediği için tartaklanan ailelerin yanına değil, teröristlere göz açtırmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kapısına dadanması Diyarbakır ailelerinin tepkisini çekti. Akit’e konuşan Diyarbakır aileleri, “Soros milliyetçilerinin” PKK’ya nefes aldırmayan Soylu’nun kapısına değil, mağdur aileleri tartaklayan HDP’lilerin kapısına gitmesi gerektiğini söyledi.

Soylu'yu hedef alan bizi bulur

Aylar boyunca gerçekleştirdiği direniş neticesinde evladını PKK’lı hainlerin elinden kurtaran Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer gazetemize yaptığı değerlendirmede, “Nerede bir provokasyon, nerede bir hainlik varsa bunlar orada. Bunlar devlete karşı bir eylem olsaydı emin olun ilk saatten itibaren yanımızda olurdu. Şimdi de terörle mücadelenin en etkin ismi olan Süleyman Soylu’ya sataşıyorlar. Soylu’ya karşı duran hepimizi karşısında bulur. Bizler sonuna kadar Soylu’nun yanındayız. Soylu asla yalnız değildir. Sadece Diyarbakır Anneleri değil, teröre karşı olan bütün dünya insanlığı Süleyman Soyluların yanındadır. Soylu Bakanımız onları kaale bile almamalı ve hoşt demelidir. Ülkemiz inşallah terör belasından olduğu gibi bu ne idüğü belirsiz provokatörlerden de temizlenecektir” sözlerini sarf etti.

Maksatları Türkiye'yi bölmek

Biçer ana, “Asıl milliyetçilik şu an HDP binası önüne gelip orada evlatlarını terör uzantılarından isteyen anaların yanında olmaktır. Yanımızda olmaları gerekirken, bizim en büyük destekçimiz olan Süleyman Soylu’nun kapısına gittiler. Çünkü bu aşağılık eylemlerle Türkiyemizi bölmeye çalışıyorlar. Bunlar bizi Avrupa ülkelerine şikayet eden soysuzlar ve 1 dolarlık insanlardır” diye konuştu.

Bunlar Kandil'in Türkçüleri

Önceki gün HDP Genel Merkezi’ne siyah çelenk bırakmak istediği sırada terör yandaşlarınca saldırıya uğrayan mağdur aile fertlerinden Celil Begdaş, Akit’e yaptığı açıklamada, “Sözde milliyetçilik taslayanlar terörle mücadele eden, evlatlarımızı PKK’dan kurtarmaya çalışan Süleyman Soylu’nun kapısına dadanıp iftiralarla ona saldırmaya çalışıyorlar. HDP’nin kapısına değil de Soylu’nun kapısına dayanıyorlar. Ha bunlar, ha HDP bizim için fark etmiyor. Mayaları aynıdır. Bunların gelip bizimle birlikte HDP kapısına dikilmeleri gerekir. Ama Kandil izin vermiyor. HDP nasıl Kandil’in Kürtçüleri ise bunlar da Kandil’in Türkçüleridir” dedi.

Bir Soylu bin soysuza bedel

Begdeş, “Süleyman Soylu’nun hedef alınması sebepsiz değildir. Bir Soylu bin soysuza bedeldir. Onu hedef alanlar hadi gitsin Gabar Dağı’nda, Namaz Dağı’nda, İkiyaka Dağları’nda askerlerimizin sofrasına otursunlar Süleyman Soylu gibi. O milliyetçi geçinenlerin hangisinin yüreği yeter buna? Bizleri ziyaret edip akşam vakitlerine kadar derdimizi dinliyor Süleyman Soylu. Peki o provokatörler nerede?” diye konuştu.