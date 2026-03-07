Yahudiler Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti!

Yahudiler, Gazze’de 147 gündür süren ateşkes ihlallerini dün de sürdürdü. Kuzey Gazze’de bir çocuk keskin nişancı ateşiyle hayatını kaybederken, Gazze’nin doğusunda düzenlenen topçu ve İHA saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu.

Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırıları dün de devam etti. Farklı bölgelerde düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli şehit olurken, saldırıların çoğu sivil yerleşim alanlarını hedef aldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Projesi bölgesinde 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi de siyonist rejimin topçu saldırılarının hedefi oldu. Bölgedeki El-Mahatta Camii yakınlarında düzenlenen topçu bombardımanında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde ise bir Filistinli, Selahaddin Caddesi üzerinde siyonist rejime ait insansız hava aracının düzenlediği saldırıda şehit edildi.

Siyonist rejim 10 Ekim'den bu yana Gazze'de yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, topçu bombardımanı ve silahlı saldırılarla sürekli ihlal etmeye devam ediyor.

Yayımlanan günlük istatistik raporuna göre ateşkes ihlallerinin başladığı tarihten bu yana Gazze'de şehit olan Filistinlilerin sayısı 639'a ulaştı. Şehitler arasında 199 çocuk, 83 kadın ve 22 yaşlı bulunuyor.

Aynı dönemde 1704 Filistinli de yaralandı. Yaralıların 518'inin çocuk, 343'ünün kadın ve 90'ının yaşlı olduğu belirtilirken, saldırıların en ağır bedelini sivillerin ödediği vurgulanıyor.