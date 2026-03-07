Teker teker paketleniyorlar: Sosyal medyada bunu yapan yandı
Ankara’da sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşan veya silahlı fotoğraflarla paylaşımlar yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada son dönemde yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişileri deşifre etti. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sanal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Albüm' kod adı verilen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.