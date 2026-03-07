  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı BM'den kan donduran açıklama: Yaklaşık 180 çocuk öldürüldü Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor? Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor' Sosyete ve iş dünyasında deprem! Erden Timur'un şirketine TMSF el koydu Bağdat Havalimanı'na saldırı düzenlendi İETT kabusu sürüyor! Sultangazi'de faciadan dönüldü İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi Hırvatistan şımarık İsrailliye ayar çekti Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı
Gündem Devletin zirvesinden "Savunma" hamlesi: 16 bakanlığa kritik atama!
Gündem

Devletin zirvesinden "Savunma" hamlesi: 16 bakanlığa kritik atama!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Devletin zirvesinden "Savunma" hamlesi: 16 bakanlığa kritik atama!

Türkiye, savunma ve kriz yönetimi kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak stratejik bir adıma daha imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki tam 16 bakanlıkta "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları"na yeni atamalar yapıldı.

Savunma hattı her alanda güçleniyor

7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, devletin tüm kademelerinde olası kriz ve olağanüstü durumlara karşı koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştirilen bu görevlendirmeler, savunma planlamasının sadece askeri değil, sivil ve bürokratik kanatlarını da tahkim ediyor.

Kriz anında tek merkezli koordinasyon

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen bu düzenleme, afet ve milli güvenlik tehditleri gibi kritik anlarda kamu kurumlarının daha hızlı ve etkin hareket etmesini sağlayacak. Belirlenen yeni daire başkanları, acil durum yönetimi ve savunma planlamasında kilit roller üstlenerek devletin direnç kapasitesini artıracak.

İşte atama yapılan o kurumlar

Başkan Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren liste kapsamında; İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Orman gibi stratejik öneme sahip tüm bakanlıklarda savunma disiplini en üst düzeye taşındı. Bu adım, bölgesel risklerin arttığı bir dönemde devletin her birimiyle "teyakkuz" halinde olduğunun net bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı
Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı

Gündem

Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!

Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23