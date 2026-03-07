Devletin zirvesinden "Savunma" hamlesi: 16 bakanlığa kritik atama!
Türkiye, savunma ve kriz yönetimi kapasitesini en üst seviyeye çıkaracak stratejik bir adıma daha imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Milli Savunma Bakanlığı dışındaki tam 16 bakanlıkta "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları"na yeni atamalar yapıldı.
Savunma hattı her alanda güçleniyor
7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, devletin tüm kademelerinde olası kriz ve olağanüstü durumlara karşı koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştirilen bu görevlendirmeler, savunma planlamasının sadece askeri değil, sivil ve bürokratik kanatlarını da tahkim ediyor.
Kriz anında tek merkezli koordinasyon
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen bu düzenleme, afet ve milli güvenlik tehditleri gibi kritik anlarda kamu kurumlarının daha hızlı ve etkin hareket etmesini sağlayacak. Belirlenen yeni daire başkanları, acil durum yönetimi ve savunma planlamasında kilit roller üstlenerek devletin direnç kapasitesini artıracak.
İşte atama yapılan o kurumlar
Başkan Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren liste kapsamında; İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Orman gibi stratejik öneme sahip tüm bakanlıklarda savunma disiplini en üst düzeye taşındı. Bu adım, bölgesel risklerin arttığı bir dönemde devletin her birimiyle "teyakkuz" halinde olduğunun net bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.