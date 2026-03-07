  • İSTANBUL
İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"
Dünya

İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

İran Genelkurmay Başkanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik bir uyarı yayınlayarak, ABD'nin bölgedeki silahlı Kürt grupları sahaya sürme girişimlerine karşı sert bir tavır takınacağını duyurdu. Genelkurmay Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, söz konusu grupların durdurulmaması halinde IKBY’nin tüm altyapı ve tesislerinin hedef alınacağını bildirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, ABD'nin İran'da istikrarsızlık yaratmak amacıyla sahaya sürmeye çalıştığı iddia edilen silahlı Kürt gruplara ilişkin IKBY yönetimini açıkça uyardı. "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa bu çeteleri durdurmalı" diyen Şikarçi, aksi bir durumda bölgenin ağır bedeller ödeyeceğini savundu.

Şikarçi, "Aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar" ifadelerini kullanarak, İran’ın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

"ALTYAPI VE TESİSLERİ VURACAĞIZ"

Şikarçi, IKBY liderliğinin bu silahlı gruplara geçiş yolu açması veya lojistik destek sağlaması durumunda saldırıların kapsamının genişleyeceği mesajını verdi.

Sözcü, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Tahran yönetiminin sınır ötesindeki silahlı hareketliliği doğrudan kendi ulusal güvenliğine yönelik "birinci derece tehdit" olarak kabul ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD BASINININ "CIA" İDDİASI

İran’dan gelen bu sert uyarıların arka planında, Amerikan basınında yer alan bazı iddiaların olduğu belirtiliyor.

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, CIA'in İran içerisinde bir ayaklanma başlatmak amacıyla Irak'ın kuzeyinde bulunan silahlı Kürt grupları aktif hale getirmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

İran makamları, bu iddialar doğrultusunda bölgedeki hareketliliği yakından takip ederken, IKBY yönetimine yönelik baskıyı da en üst düzeye çıkarmış durumda.

Yorumlar

içeriye 5 bin kişi sızdı

sızanlar moss ad cıa barzani talabani pkk pjak admaları sızdı kürt bölgesine iran akıllı oynamazsa işi zor centcom koruyor bu grupları

bu gruplar sızarken yanlarında

1 milyar dolara yakın parayla irana girdiler mossad cua yahudi ermeni kürtleri
TÜM YORUMLARA GİT
