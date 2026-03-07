İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, ABD'nin İran'da istikrarsızlık yaratmak amacıyla sahaya sürmeye çalıştığı iddia edilen silahlı Kürt gruplara ilişkin IKBY yönetimini açıkça uyardı. "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa bu çeteleri durdurmalı" diyen Şikarçi, aksi bir durumda bölgenin ağır bedeller ödeyeceğini savundu.

Şikarçi, "Aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar" ifadelerini kullanarak, İran’ın güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

"ALTYAPI VE TESİSLERİ VURACAĞIZ"

Şikarçi, IKBY liderliğinin bu silahlı gruplara geçiş yolu açması veya lojistik destek sağlaması durumunda saldırıların kapsamının genişleyeceği mesajını verdi.

Sözcü, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Tahran yönetiminin sınır ötesindeki silahlı hareketliliği doğrudan kendi ulusal güvenliğine yönelik "birinci derece tehdit" olarak kabul ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

ABD BASINININ "CIA" İDDİASI

İran’dan gelen bu sert uyarıların arka planında, Amerikan basınında yer alan bazı iddiaların olduğu belirtiliyor.

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, CIA'in İran içerisinde bir ayaklanma başlatmak amacıyla Irak'ın kuzeyinde bulunan silahlı Kürt grupları aktif hale getirmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

İran makamları, bu iddialar doğrultusunda bölgedeki hareketliliği yakından takip ederken, IKBY yönetimine yönelik baskıyı da en üst düzeye çıkarmış durumda.