Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçeleri arasında yer alan Sarısu sazlıkları, kış mevsiminin etkisiyle bambaşka bir güzelliğe büründü.
Doğu Anadolu'nun önemli doğal alanlarından biri olan Sarısu sazlıkları, geniş sulak alanları ve zengin kuş popülasyonuyla biliniyor. Kış aylarında sazlıkların üzerinde oluşan kırağı ve çevredeki beyaz örtü, bölgenin doğal güzelliğini daha da belirgin hale getiriyor. Bölgenin doğal dokusunu tamamlayan karlı Süphan Dağı manzarası ise ziyaretçilere adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.
Bölge halkından Ünal Emen, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesi arasında yer alan Sarısu sağlıkları onlarca çeşit kuş barındırıyor. Aynı zamanda bu sulak alanların Süphan Dağı ile bütünleşince muhteşem manzara ortaya çıkarıyor. Bizde bu güzel manzarayı fotoğraflandırdık" dedi.
