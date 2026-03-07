  • İSTANBUL
Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede

Bitlis’in Adilcevaz ile Ağrı’nın Patnos ilçeleri arasında yer alan Sarısu sazlıkları, Süphan Dağı’nın karlı zirvesiyle birleşen manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor...

Foto - Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede

Bitlis ile Ağrı sınırında yer alan Sarısu sazlıklarında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bırakıyor

Foto - Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçeleri arasında yer alan Sarısu sazlıkları, kış mevsiminin etkisiyle bambaşka bir güzelliğe büründü.

Foto - Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede

Doğu Anadolu'nun önemli doğal alanlarından biri olan Sarısu sazlıkları, geniş sulak alanları ve zengin kuş popülasyonuyla biliniyor. Kış aylarında sazlıkların üzerinde oluşan kırağı ve çevredeki beyaz örtü, bölgenin doğal güzelliğini daha da belirgin hale getiriyor. Bölgenin doğal dokusunu tamamlayan karlı Süphan Dağı manzarası ise ziyaretçilere adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Foto - Kartpostalı aratmayan görüntü! Sarısu sazlıkları ve Süphan Dağı aynı karede

Bölge halkından Ünal Emen, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesi arasında yer alan Sarısu sağlıkları onlarca çeşit kuş barındırıyor. Aynı zamanda bu sulak alanların Süphan Dağı ile bütünleşince muhteşem manzara ortaya çıkarıyor. Bizde bu güzel manzarayı fotoğraflandırdık" dedi.

