SON DAKİKA
Dünya Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler
Dünya

Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist katillerin safında namaz! Bunlar da İsrail’in Müslüman(!) askerler

Gazze’de bebekleri katleden, Filistinli mazlumların tepesine bombalar yağdıran Siyonist İsrail ordusundan (IDF), mide bulandıran bir "PR" hamlesi geldi. Eli kanlı işgal ordusu, bünyesinde görev yapan sözde Müslüman askerlerin askeri postallarıyla teravih namazı kıldığı görüntüleri servis etti. İslam dünyasının kalbine hançer saplayan bir ordunun üniformasıyla rükuya varmak, "ihanetin fotoğrafı" olarak kayıtlara geçti.

Yıllardır ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı necis postallarıyla kirleten, Ramazan ayını Müslümanlara zehir eden terör şebekesi, yayınladığı videoyla adeta İslam dünyasıyla alay etti. Görüntülerde, ellerinde Müslüman kardeşlerinin kanı olan bedbahtların, Siyonistlerin emrinde namaza durduğu görülüyor. Kardeşlerini katleden bir mekanizmanın dişlisi olup sonra da "ibadet" pozu vermek, samimiyetsizliğin ve zilletin en açık göstergesi oldu.

 

3 KURUŞLUK DÜNYA MENFAATİ İÇİN EBEDİ İHANET

İsrail ordusundaki Müslüman askerlerin sayısının 10 bini aştığı iddia edilirken, bu kişilerin "kariyer imkanı" ve "yüksek maaş" gibi dünyalık menfaatler uğruna katil sürüsüne dahil oldukları belirtiliyor. Necef Bedevilerinden Çerkezlere kadar çeşitli grupların, Siyonistlerin "ikinci sınıf vatandaş" muamelesine rağmen sınır hatlarında güvenlikçilik yapması, "Celladına aşık olmak" deyimini akıllara getirdi.

 

Kendi topraklarında Müslümanların ibadet hürriyetini her gün kısıtlayan, camileri yıkan ve ezanları susturmaya çalışan işgalci rejimin bu görüntüleri servis etmesi, Batı kamuoyuna yönelik aşağılık bir algı operasyonu olarak değerlendirildi.

1
Yorumlar

Hadi Doğrusöz

Siz de inandınız mı? Bu İsrail'in pes etmeye yaklaştığını gösteriyor. Hani bizde de benim dedem müftüydü, diyenler var ya, onun gibi...

Yüksel

Şeytan da Allaha ibadet ediyor ! Allah’ın cc kabul ettiği ibadet rızası mashar ibadet şekli O’nun buyruklarını harfiyen yerine getirmektir,yoksa şeytanlıktan kurtulamazsın vesselam
