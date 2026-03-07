Krallıklara Dokunulmadı ama Hilafet Tasfiye Edildi! Küresel Düzenin Çifte Standardı!

Tarih bazen yüksek sesle konuşmaz; fakat sonuçlarıyla bağırır. Bugün dünya siyasetinin merkezine baktığımızda açık bir gerçek görülür: Avrupa, kendi tarihî iktidar sembollerini koruyarak modernleşti. Aynı dönemde İslam dünyasının ortak siyasi çatısı dağıtıldı. Bu durum, yalnızca bir yönetim tercihi değil; küresel güç dengelerinin nasıl kurulduğunu gösteren siyasal bir kırılmadır.

Avrupa monarşileri “demokrasiyle uyumlu gelenek” olarak sunulurken, hilafet “çağdışı” ilan edilerek tasfiye edildi.

Krallar kaldı.

Halifelik kaldırıldı.

Bu tablo, modern dünyanın değerler söylemi ile güç siyaseti arasındaki çelişkiyi gözler önüne seriyor.

Avrupa Monarşileri: Sembol Değil, Meşruiyet Aracı

Birleşik Krallık — Britanya Kraliyet Ailesi

İngiliz monarşisi “sembolik” denilerek küçümsenir; fakat devletin devamlılığını temsil eden en güçlü meşruiyet kaynağıdır. Kraliyet ailesi, ulusal kimliğin zirvesinde konumlanır. Devlet krizlerinde birleştirici figür olarak devreye girer.

İspanya — İspanya Kraliyet Ailesi

İspanya’da monarşi, iç savaş sonrası kurulan düzenin sigortası olarak görülür. Kral, anayasal sınırlar içinde olsa da ordunun başkomutanıdır ve devlet bütünlüğünün teminatı kabul edilir.

Hollanda — Hollanda Kraliyet Ailesi

Belçika — Belçika Kraliyet Ailesi

Etnik ve dilsel fay hatlarıyla bölünmüş Belçika’da monarşi, siyasi sistemin dağılmasını önleyen “üst kimlik” işlevi görür.

Sonuç: Avrupa’da taçlar sadece tarihî aksesuar değildir. Devletin ruhunu temsil eden psikolojik güç merkezleridir.

Hilafetin Tasfiyesi: Siyasi Hafızanın Koparılması

Osmanlı Devleti yıkıldığında geriye yalnızca toprak kaybı kalmadı; ümmetin ortak siyasi ekseni de dağıldı. Hilafet makamı, pratik gücü tartışılsa bile, Müslüman toplumlar için müşterek bir referans noktasıydı.

Ancak 1924’te Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde alınan kararla bu makam tamamen ilga edildi ve İslam dünyasının ortak çatısı tarihe gömüldü.

Aynı dönemde Avrupa’da hiçbir monarşi “ilerleme adına” kaldırılmadı.

Bu çelişki, küresel sistemin güç mimarisini sorgulatan bir tablo ortaya çıkardı:

Batı kendi tarihî otoritelerini korudu

İslam dünyasının ortak otoritesi dağıtıldı

Parçalı devlet yapıları kalıcılaştırıldı

Ortak hareket zemini zayıflatıldı

Jeopolitik Sonuç: Parçala, Dengede Tut, Yönlendir

Merkezî otoritenin olmadığı coğrafyalar küresel güç mücadelelerine daha açık hale gelir. Nitekim 20. yüzyıl boyunca İslam coğrafyası:

Darbeler

İşgaller

Vekâlet savaşları

Enerji rekabetleri

Sınır ihtilafları

ile sürekli istikrarsızlık üreten bir bölgeye dönüştü.

Ortak siyasi refleks üretilemediği için krizler bölgesel kaldı, çözümler dış müdahalelere bağımlı hale geldi.

Semboller Yıkıldığında Sadece Kurumlar Çökmez

Hilafet yalnızca bir yönetim modeli değildi; ümmet psikolojisinde birlik fikrinin somut karşılığıydı. Otorite dağıldığında:

Ortak kimlik zayıfladı

Siyasi yön kaybı yaşandı

Küresel pazarlık gücü düştü

Bölgesel rekabetler arttı

Avrupa monarşileri ulusal hafızayı diri tutarken, İslam dünyası tarihsel süreklilik bağını kaybetti.

Sarsıcı Soru

Bugün şu soru daha yüksek sesle soruluyor:

Eğer Avrupa krallıkları “birlik sembolü” diye korunuyorsa,

hilafetin kaldırılması gerçekten yalnızca iç reform meselesi miydi?

Bu soru, geçmişi romantize etmekten ziyade küresel siyasetin güç ilişkilerini anlamaya yöneliktir.

Çünkü tarih şunu gösterir:

Güç merkezleri korunur.

Zayıf halkalar ise yeniden şekillendirilir.

Sonuç: Başsız Bırakılan Coğrafya

Bugün İslam dünyasının yaşadığı dağınıklık; mezhep gerilimleri, sınır anlaşmazlıkları ve diplomatik kırılganlıklar sadece güncel sorunlar değildir. Bunlar, merkezî otorite boşluğunun uzun vadeli sonuçlarıdır.

Modern dünyada yeni bir birlik modeli kurulabilir mi, nasıl kurulabilir — bu ayrı bir tartışmadır. Ancak şu gerçek değişmiyor:

Tarihî çatılar yıkıldığında, onların yerini dolduracak yeni ve güçlü yapılar kurulamazsa, geriye parçalanmış bir güç haritası kalır.

Ve parçalı haritalar, küresel satrançta her zaman daha kolay yönetilir.

