Yunuslar teknelerle böyle yarıştı

Muhteşem denizi ile dünyanın ve Türkiye'nin en popüler tatil kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinin sularında yunuslar tekneler ile yüzerek renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların teknelerinin önünde yüzdüğünü görenler cep telefonları ile o anları kayıt altına aldılar.

Marmaris’te su sporları teknesinde kaptan olarak görev yapan Coşkun Akkaya’nın cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Görüntülerde iki yunusun tekneye eşlik ederek su üstüne çıkıp adeta gösteriler yaptığı ve teknede bulunan çocukların heyecanı, sevinci yer alıyor.