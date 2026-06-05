“Gündüz kuşağı aileyi dinamitliyor”

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aile Yılı” kapsamında aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yaptığı çağrılar toplumun farklı kesimlerinde yankı bulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili gazetemize özel değerlendirmelerde bulunan Mehmet Memiş Hoca, aile yapısını tehdit eden unsurların başında gündüz kuşağı TV programları ve sosyal medyanın geldiğini söyledi.

Aldatma, iftira, şiddet

Aile Yılı ilan edilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren Mehmet Memiş Hoca, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını belirterek, özellikle televizyon ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplumsal yapıya ciddi zarar verdiğini ifade etti. “Gündüz kuşağı programları ailenin ruh köküne kibrit suyu döküyor” diyen Memiş Hoca, bu yayınlarda sürekli olarak aldatma, iftira, şiddet ve aile içi çatışmaların işlendiğini, bunun da insanların birbirine olan güvenini zedelediğini belirtti. Sosyal medyanın etkilerine de dikkat çeken Memiş Hoca, birçok ülkenin rahatsızlıklarını dile getirdiğini hatırlatarak, dijital mecraların aile ve toplumsal değerler üzerinde yıkıcı etki oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyaya sınır şart

Sosyal medya kullanımının kontrolsüz hale geldiğini belirten Memiş Hoca, şunları anlattı: “Sosyal medya çok daha büyük bir tahribata yol açıyor. İnsanların değer yargıları, kültürel bağları ve birbirlerine olan güvenleri ciddi şekilde aşındı. İnsanlar artık ne için yaşadığını, neyin peşinden koştuğunu sorgulamaz hale geldi. Haset, fesat ve kötülük içerikleri daha fazla ilgi görüyor. Devletimiz elinden gelen mücadeleyi veriyor ancak yeterli olmuyor. Daha kararlı ve etkili adımlar atılması gerekiyor. Karşı çıktığımız şeyleri bizzat tüketir olduk. Bir kadın, daha fazla izlenme almak ve para kazanmak için küçük çocuğunu canlı yayında teşhir ediyordu. Daha fazla izlenmek için şiddet içerikleri üretiliyor, insanlar birbirlerine saldırıyor, hatta suç teşkil eden eylemler bile içerik malzemesi haline getiriliyor. Bunların önüne geçmek şarttır.”

MEDYA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Aile kurumunun korunması milli bir mesele. Gerekli tedbirler alınmalıdır. Aksi halde yıllarca ‘Aile Yılı’ ilan edilse de beklenen sonuç alınamaz. Öncelikle aile yapısını bozan, toplumsal değerleri aşındıran bu ortamın ortadan kaldırılması gerekir. Bugün insanların psikolojisi bozulmuş durumda. Güven duygusu zayıfladı. İnsanlar birbirlerinden şüphe eder hale geldi. Bu nedenle özellikle gündüz kuşağı programları kaldırılmalı. Çünkü bu yayınların tek amacı reyting. Oysa toplumun huzuru, aile ve ruh sağlığı her türlü ticari kaygının üzerinde tutulmalı.”