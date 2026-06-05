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Ekonomi "Attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık" Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum
Ekonomi

"Attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık" Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık" Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attıkları adımlarla bu etkileri sınırladıklarını bildirerek, "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyonun mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,5 azaldığını vurguladı.

Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

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