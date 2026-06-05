Manisa çetesi çözülüyor! Böcek: Ferdi Zeyrek’e 950 bin euro verdim

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Başkan Muhittin Böcek, savcılıkta ek ifade verdi. Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecine ilişkin beyanlarda bulunarak, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Manisa’ya gittiğini ve Ferdi Zeyrek’e yaklaşık 950 bin euro teslim ettiğini öne sürdü. Böcek ifadesinde, “Masasının yanına, içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de ‘Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun’ dedim” ifadelerini kullandı.

BÖCEK’İ KIZAGA ALMIŞLAR

2024 yılında kendi adaylığına ilişkin sürecin farklı ilerlediğini belirten Böcek, şunları anlattı: “Fakat benim adaylık sürecimde MYK öneride bulunmasına rağmen PM’de oylama yapılmadan MYK önerisi geri çekildi. Bu şekilde adaylığım beklemeye alındı. Partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı. Milletvekilleri Mustafa Erdem ve Cavit Arı ile birlikte Özgür Özel ile görüştük. Başka bir toplantıda da Özel belediye başkan adaylarına yönelik ‘Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun’ dedi. Ben de oğlum Mustafa Gökhan Böcek’e partinin ilerleyen dönemlerde bu şekilde talepleri olabileceğini, böyle bir talep geldiğinde gereğini yapmasını söyledim.

ÖLÜ FERDİ ZEYREK DE TOPA GİRDİ

Adaylık sürecinde çeşitli görüşmeler yapmak üzere Ankara’ya gittim. JW Marriott Otel’de kaldım ve parti yöneticileriyle görüşmeler yaptım. Oğlum da geldi. Daha önce Özel’in adaylık için verdiği talimat uyarınca, gerekli maddi desteğin yapılması hususunda tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum, Özel’in talimatı ile Veli Ağbaba’nın araması neticesinde 1 milyon euroyu teslim etmek üzere gün içinde Genel Merkez binasına gitti. Adaylığım henüz açıklanmadan önce Manisa’ya da gittim. Özel’in Manisalı olması ve CHP Genel Başkanı olması nedeniyle bu ziyaretin adaylığıma katkı sağlayabileceğini düşündüm. Ankara’daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek’e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa iline giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. Zeyrek ile görüştüm. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de ‘Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun’ dedim. Yanımızda kimse yoktu.

ANTALYA’YI İNEK GİBİ SAĞMIŞLAR

Ocak ayı sonlarında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandı. Devam eden süreçte genel merkezin ve Özgür Özel’in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Daha önceki seçimlerde CHP Genel Merkezi tarafından adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanmıştı. Ancak 2024 yerel seçimlerinde destek almadım. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek’i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı. Ayrıca Akseki, İbradı ve Korkuteli gibi araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımı yaptık. Bu harcamalar da talimatım üzerine oğlum Gökhan tarafından gerçekleştirildi.

MİLYONLARI İSTEDİKÇE İSTEDİLER

24 Şubat 2024 tarihinde ise Özel’in katılımıyla Antalya Cam Piramit’te düzenlenen lansman programında Özgür Özel’e 200 bin dolar verilmiştir. Bu olay Özgür Özel’in talimatı ile Veli Ağbaba’nın oğlumu araması üzerine gerçekleşmiştir. Seçim harcamalarını oğlum yaptığı için ben bizzat bunlarla ilgilenmedim. Sadece oğlum Gökhan’a genel bir talimat verdim. Adaylık parası ve seçim masraflarında kullanılan paraların gönüllüler, partililer ve destekçileri tarafından karşılandı. Aradan zaman geçmesi ve yoğun seçim dönemi nedeniyle bu kişilerin tamamını hatırlamam mümkün değil. Yaklaşık 11 aydır burada tutukluyum. Sağlık sorunlarım arttı. Tüm bu hususların dikkate alınmasını istiyor ve tahliye talebinde bulunuyorum.”