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Hayat-Aktüel
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Yeniakit Publisher
34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu
IHA Giriş Tarihi:

34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği ve ekipleri görünce kaçmaya başlayan şahıs motorize yunus timlerince kovalamaca ile kıskıvrak yakalandı.

#1
Foto - 34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - 34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin devriye görevi yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı yunus timi durumundan şüphelendikleri bir şahsa sorgu yapmak istedi.

#3
Foto - 34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Polisi karşısında gören şahıs koşarak kaçmaya başlarken, yunus timi yaya ve motosiklet ile şüpheliyi kovalamaya başladı.

#4
Foto - 34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Kısa süreli kovalamacanın ardından şahıs motorize ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

#5
Foto - 34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Yapılan sorgusunda isminin İ.Ş. olduğu öğrenilen şüphelinin 34 farklı dosyadan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası ile arandığı ortaya çıktı.

#6
Foto - 34 dosya 23 yıl hapis Yakalanmasa hala aramızda dolaşıyordu

Kelepçelenen şahıs olay yerine çağrılan toplama aracı ile sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine teslim edildi.

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